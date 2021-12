Assurance chômage, prime inflation, pass sanitaire... Ce qui change en décembre

Plusieurs changements interviendront dans le courant du mois de décembre.

( AFP / DENIS CHARLET )

Durcissement des règles d'indemnisation des chômeurs, versement des primes inflation, de Noël et du chèque énergie complémentaire, conditionnement du pass sanitaire à la dose de rappel pour les 65 ans et plus... Tour d'horizon de ce qui change en décembre.

Assurance chômage

Le dernier volet de la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur ce mercredi 1er décembre. La durée minimale de travail pour être indemnisé passe de 4 à 6 mois sur les 24 derniers (36 mois pour les plus de 53 ans). Cela s'appliquera "aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter de cette date", selon l'arrêté publié au Journal officiel .

La dégressivité des allocations pour les salariés de moins de 57 ans qui avaient un revenu du travail supérieur à 4.500 euros brut par mois, est durcie. Depuis le 1er juillet, la dégressivité de -30% des allocations s'appliquait à partir du 9e mois. Elle s'applique à partir du 1er décembre au bout du 7e mois.

Indemnité inflation

Pour les aider à faire face à la hausse généralisée des prix, le gouvernement a pris la décision de distribuer une indemnité aux ménages les plus modestes. Les 38 millions de personnes qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois toucheront ainsi une indemnité inflation défiscalisée d'un montant de 100 euros. Cette prime sera versée aux salariés sur leur bulletin de salaire de décembre. Les fonctionnaires, demandeurs d'emploi et étudiants boursiers percevront cette indemnité en janvier, les retraités en février.

Chèque énergie

Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce de 100 euros aux 5,8 millions de ménages qui bénéficient du chèque énergie. Il sera distribué automatiquement entre le 13 et le 22 décembre.

Prime de Noël

La prime de Noël est versée chaque année vers la mi-décembre aux bénéficiaires des minima sociaux par la Caf ou la MSA. Elle s'élève à 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un couple sans enfant, 274,41 euros pour un couple avec un enfant, 381,12 euros avec trois enfants et 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants.

Pass sanitaire

À compter du 15 décembre, le pass sanitaire des plus de 65 ans sera désactivé s'ils n'ont pas fait leur rappel vaccinal contre le Covid-19 dans les sept mois qui suivent leur dernière injection ou infection. La même règle entrera en vigueur pour tous les adultes à partir du 15 janvier.

Dernier délai pour corriger ses déclarations de revenus

Les contribuables ont jusqu'au 9 décembre pour modifier leurs données en cas d'avance d'un crédit d'impôt, versée en janvier et régularisé par la suite, et jusqu'au 15 décembre pour modifier leur déclaration de revenus, via le site impots.gouv.fr.

Encadrement des loyers étendu en Seine-Saint-Denis

Après Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse, l'encadrement des loyers entre en vigueur dans neuf autres communes de Seine-Saint-Denis ce 1er décembre. Cela concerne les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, et Romainville.