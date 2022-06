Arnaques : une escroquerie à la nouvelle carte Vitale cible les victimes par SMS

La lutte effrénée contre les arnaques continue de battre son plein à l’heure où les malfrats se montrent de plus en plus inventifs dans leur méthode d’approche. Ces derniers temps, une forme particulière d’escroquerie à la carte Vitale s’est largement propagée. Cette arnaque, loin d’être nouvelle, s’opère par le biais d’un SMS. Les escrocs se font passer pour l’Assurance Maladie et tentent de détourner les données personnelles de la cible.À cause de l’omniprésence du numérique, personne n’est réellement à l’abri des arnaques en tout genre. Dernièrement, un soudain attrait pour les cartes Vitale est observé du côté des escrocs. Décryptage.

Arnaques : une escroquerie à la nouvelle carte Vitale cible ses victimes par SMS / iStock.com - Deepak Sethi

Une vieille méthode d’arnaque qui fonctionne toujours

Des tentatives d’arnaque de toutes sortes, beaucoup en ont déjà été témoins, sans forcément s’être laissés piéger. Contre toute attente, les anciennes méthodes, bien connues de tous, demeurent parmi les plus dangereuses et les plus efficaces pour les malfrats qui se cachent derrière. La récente hausse du nombre de cas d’arnaques par SMS à la nouvelle carte Vitale en témoigne amplement. En effet, depuis le début de l’année, cette forme d’escroquerie numérique, qui n’a pourtant rien de nouveau, est venue se hisser en deuxième position sur la liste. Bien sûr, les fraudes et arnaques au paiement liées aux chèques demeurent en tête des usurpations. Toujours est-il que les Français sont appelés à rester sur leurs gardes et à ne pas se fier à tous les SMS qu’ils reçoivent.

Usurpation de l’Assurance Maladie par SMS

Outre les arnaques téléphoniques sur les comptes des impôts ou du CPF, les escrocs sont nombreux ces derniers temps à s’être tournés vers la carte Vitale. Leur approche suit un schéma récurrent : ils envoient un SMS usurpant l’identité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Le texto en question est une invitation à renouveler la carte Vitale en cliquant sur un lien joint au SMS. Ce dernier amène la cible sur une page web qui ressemble à s’y méprendre à celle de la CPAM. À ce stade, la cible de la tentative d’arnaque est invitée à saisir ses informations personnelles et son adresse pour l’envoi de la nouvelle carte. Enfin, elle doit renseigner ses coordonnées bancaires pour finaliser l’opération, sous prétexte de devoir s’acquitter de quelques centimes d’euros pour valider le renouvellement. Passé ce point, les fraudeurs ont réussi leur coup et vont ponctionner le compte bancaire de la victime.

Une tentative d’arnaque qui se voit à des kilomètres

Étrangement, malgré la flagrance de cette approche par SMS, cette tentative d’arnaque a fait des ravages au cours des derniers mois. Pourtant, tout un chacun devrait savoir que l’Assurance maladie ne se résout jamais à envoyer un simple SMS pour inviter une personne à mettre sa carte Vitale à jour. Elle précise d’ailleurs sur son site web officiel que les SMS qu’elle envoie n’auront jamais pour objectif de demander des informations à caractère personnel. Enfin, dernier détail qui devrait mettre la cible sur la voie, un renouvellement de carte Vitale n’est en rien une démarche payante. Elle se fait gratuitement en pharmacie ou chez le médecin et non sur Internet, contrairement à la demande de carte grise.