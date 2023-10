Argent - Forêts : les hausses des prix pourraient ralentir

La forêt n'échappe pas à la dégradation de l'environnement économique. « On note une inflexion du marché depuis le début du mois de juillet 2022 », constate Benoît Léchenault, directeur d'Agrifrance, département du groupe BNP Paribas Wealth Management spécialisé dans les marchés du foncier rural, des propriétés viticoles et des massifs forestiers. La demande ralentit à la suite de la baisse de 12 % de la construction (logements…) et du repli des importations de bois de la Chine. Ce qui s'est traduit durant les six derniers mois de 2022 par une diminution des prix du bois pour la première fois depuis cinq ans. Ainsi, relèvent les experts d'Agrifrance, après avoir progressé de 10,69 % durant les cinq dernières années, le prix du chêne a baissé de 6 % et celui du frêne, de 4 %. Plus importante encore est la chute du prix des résineux (de – 20 à – 30 %), que ce soit le douglas, l'épicéa, le sapin ou le pin.

L'année 2023 confirme la tendance, même si la demande pour le chêne haut de gamme a soutenu les prix tandis que les importations du Vietnam ont tiré les prix du frêne. « L'incertitude s'amplifie », relève Benoît Léchenault, qui mentionne également le ralentissement du marché de la construction aux États-Unis. S'y ajoutent les inquiétudes des professionnels de la filière quant à la hausse de leurs coûts : transport, électricité…

