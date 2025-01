Argent : 1 Français sur 5 est à découvert chaque mois

La proportion monte même à un Français sur trois chez les moins de 35 ans et illustre le poids croissant des dépenses contraintes dans les budgets avec la flambée passée des prix.

À l'heure où la question du pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations, un sondage CSA mené pour le comparateur Les Furets donne une illustration concrète de la situation.

22% des personnes interrogées indiquent être à découvert tous les mois ou presque. Et dans ce domaine l'étude prouve que la parité hommes-femmes est parfaitement respectée. Plus significatif encore, les foyers concernés basculent en moyenne dans le rouge le 16 du mois, soit un jour plus tôt que le résultat obtenu au printemps dernier.

Sans grande surprise, les jeunes sont les plus exposés avec 32% de découvert régulier chez les moins de 35 ans (et même 35% pour les 25-34 ans). La proportion est également supérieure à la moyenne chez les CSP- (32%) et dans les foyers gagnant moins de 1.750 euros par mois (38%). Chez ces derniers, la moitié environ indique de surcroît passer dans le rouge dès la première quinzaine du mois.

Il n'empêche que le découvert est un sujet qui ne concerne pas que les plus modestes. De manière plus étonnante, ce sondage nous apprend également que 20% des CSP+ sont coutumier du découvert.