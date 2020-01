Après un diagnostic électrique négatif, 37% des propriétaires ne font rien

Le diagnostic électrique obligatoire pour toutes les installations de plus de 15 ans entre dans les mœurs mais plus du tiers des bailleurs traînent encore pour corriger les anomalies.

Obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour tous les logements mis en location et dont l'installation électrique remonte à plus de 15 ans, le Diagnostic électrique obligatoire (DEO) s'installe dans les habitudes. Surtout celles des propriétaires-bailleurs. Selon une étude Kantar/Promotelec, ce contrôle obligatoire est connu par 84% des propriétaires et 59% des locataires.

Ils connaissent, en revanche, beaucoup moins bien les six points de sécurité sur lesquels porte ce diagnostic (présence d'une protection contre les surintensités, présence d'au moins un dispositif différentiel, présence d'un appareil général de commande et de protection facilement accessible, liaison équipotentielle et installation adaptée aux locaux contenant une baignoire ou une douche, absence de matériels électriques vétustes et absence de conducteurs non protégés). Seuls 66% des propriétaires et 42% des locataires disent les connaître, le plus souvent vaguement (43% des propriétaires et 32% des locataires).

Les choses se compliquent un peu lorsque le diagnostic réalisé fait état d'anomalies, ce qui arrive pour 22% des propriétaires selon ce sondage. Dans ce cas, si 63% des bailleurs font faire des travaux (et même 85% dans l'agglomération parisienne), il en reste tout de même plus d'un tiers (37%) qui ne fait rien. Parmi eux, 20% ont l'intention d'entreprendre des travaux ultérieurement tandis que 8% n'ont clairement pas prévu d'agir (et 9% ne savent pas).

Autour de 1000 à 2000 euros de travaux

À l'inverse, les propriétaires qui agissent, le font avant tout pour la sécurité de leurs locataires (47%) tandis que 19% estiment qu'ils pourront louer leur logement plus facilement et 10% espèrent même pouvoir le louer plus cher.

Les anomalies les plus fréquentes portent sur l'absence d'un dispositif de protection adapté pour détecter les fuites de courant (30% selon les propriétaires, 24% selon les locataires) et sur la présence de matériels électriques vétustes ou inadaptés (26% pour les propriétaires, 38% à en croire les locataires). Ces travaux de mise en conformité électrique sont estimés à moins de 1000 euros par la plus grande partie des locataires et des propriétaires (46%) tandis que 40% des premiers et 32% des seconds les évaluent entre 1000 et 2000 euros.