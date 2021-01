Après l'échec d'Europacity, Auchan promet de poursuivre ses grands projets

Le groupe Auchan, récemment confronté à l'abandon par l'Etat du complexe Europacity ainsi qu'à des difficultés autour de la rénovation de la Gare du Nord, a promis mardi de poursuivre des projets ambitieux mais en tenant compte des spécificités locales.

"On a beaucoup appris et on est heureux d'avoir eu cette expérience-là", a déclaré, à propos d'Europacity, Antoine Grolin, président de Ceetrus, la filiale immobilière du groupe Auchan.

Le groupe, principal actionnaire de ce projet gigantesque de complexe commercial à une quinzaine de kilomètres de Paris, a pourtant été contraint fin 2019 par l'Etat à un abandon pur et simple après des années de contestation par des mouvements écologistes et certains responsables politiques.

Tout en confirmant être en cours de procédure pour se faire indemniser par l'Etat, la filiale d'Auchan a manifesté sa volonté de poursuivre des projets ambitieux, à l'occasion de la création d'une nouvelle structure.

Celle-ci, baptisée Nhood, vise à se concentrer sur la réalisation de projets immobiliers, tandis que Ceetrus gardera la propriété des principaux actifs d'Auchan. La nouvelle entité prévoit un milliard d'euros d'investissements lors des trois ans à venir.

"Il était important de créer une entreprise avec des racines nouvelles", a expliqué M. Grolin, même si la famille Mulliez restera seule actionnaire de l'entité à l'exception d'une ouverture possible aux salariés.

Son ambition est de "s'enrichir du local pour écouter les habitants", a-t-il poursuivi, alors que Ceetrus a aussi rencontré des difficultés autour d'un autre projet emblématique, la rénovation de la Gare du Nord.

Face à l'opposition de la mairie de Paris, pourtant initialement favorable au projet, celui-ci a dû voir fin 2020 son ambition réduite et ne pourra être achevé pleinement pour les Jeux olympiques de 2024, comme prévu à l'origine.