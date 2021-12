La tendance à la surconsommation est ancrée dans nos habitudes d’achat. Le cycle de vie réduit des biens de consommation en est en partie responsable. Cependant, les temps sont au changement et les enseignes sont contraintes de s’ajuster en adoptant elles aussi une politique écoresponsable. Cela explique la récente décision d’Apple de soutenir l’autoréparation de ses iPhone en fournissant des pièces de rechange homologuées.Réputée pour son intransigeance en matière de SAV, Apple semble en proie à un changement de stratégie. En effet, l’entreprise américaine annonce vouloir mettre en vente elle-même, dès 2022, des composants détachés pour permettre une réparation facilitée des iPhone 12 et 13. Prise de conscience écologique pour une réduction tangible de l’empreinte carbone des produits ou simple coup de marketing pour conserver son image de marque ? Décryptage.

Apple encourage l'autoréparation des iPhone / iStock.com - Aramyan

Un étonnant virage à 180° de la part d’Apple

Tous les ans, c’est la même rengaine du côté d’Apple. Une nouvelle gamme d’iPhone est mise sur le marché et, obnubilés, les fidèles clients de la marque n’hésitent pas une seconde à s’en procurer un exemplaire. Les récents détenteurs de l’iPhone 12 d’Apple sont d’ailleurs les premiers à réserver leur iPhone 13, malgré le parfait état de fonctionnalité de leur précédent smartphone. La surconsommation régit le marché dans tous les domaines, et Apple compte sur l’engouement de ses fidèles pour écouler ses iPhone. Afin de garantir l’achat de sa nouvelle itération, la marque est allée jusqu’à bloquer son SAV, et ce, des années durant. Les manuels des iPhone déconseillaient vivement d’ouvrir soi-même l’appareil pour procéder à une autoréparation en cas de problème. Les clients étaient ainsi à court de choix jusqu’à très récemment.

Apple prend le contrôle du marché des pièces détachées

Si son concurrent Samsung se targue d’être la marque qui a lancé le premier portable 5G, Apple pourra, de son côté, se féliciter de son apparente volonté d’adopter une politique écoresponsable pour ses iPhone. En effet, la marque a, tout à coup, décidé d’encourager ses utilisateurs à l’autoréparation. Apple abat ainsi l’incontournable barrage de réparation érigée autour de ses appareils, un changement qui laisse l’opinion publique perplexe. En plus des composants homologués qu’elle prévoit de fournir, la marque à la pomme a l’intention de mettre à disposition toutes les documentations techniques relatives aux iPhone. Un site dédié sera mis en ligne à cet effet, plateforme à partir de laquelle les clients pourront également procéder à la commande des pièces qu’il leur faut.

Des détails qui restent à éclaircir

Pour l’heure, Apple n’a divulgué que très peu d’informations sur sa nouvelle stratégie commerciale qui vient s’ajouter à sa nouvelle politique de réparation des iPhone avec une batterie non officielle. Nous savons toutefois que la procédure d’autoréparation ne concernera, dans un premier temps, que les dernières moutures de la marque, à savoir les iPhone 12 et 13. Parallèlement, des annonces sur le prix desdites pièces détachées homologuées sont attendues. Connaissant les habitudes de la marque, le budget à prévoir par les fidèles clients risque d’être élevé.