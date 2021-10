Anne Hidalgo veut une "revalorisation massive" du Smic, "de l'ordre de 150 euros"

"Il y a un consensus aujourd'hui pour dire que les salaires ne sont pas suffisamment élevés en France", estime la maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle.

Anne Hidalgo, à Lille, le 23 octobre 2021 ( AFP / THOMAS LO PRESTI )

Interrogée sur les problèmes de pouvoir d'achat, Anne Hidalgo a défendu la piste d'une forte augmentation du salaire minimum, qu'elle estime trop bas en France. "Il va falloir augmenter les salaires pour que le travai paie et permette de vivre dignement, et y compris le Smic", a t-elle déclaré à l'antenne de franceinfo , lundi 25 octobre.

Si elle accède à l'Elysée, "il y aura une "revalorisation massive du Smic", promet la candidate PS à l'élection présidentielle. Cette hausse du salaire minimum serait "au moins entre 10 et 15% dans une première étape", soit "de l'ordre de 150 euros" par mois.

Après une augmentation entrée en vigueur le 1er octobre dernier, le Smic mensuel brut s'établit actuellement à 1589,47€, soit 10,48€ pour le Smic horaire.

"Ce n'est pas au président de la République de décider de tout"

"Evidemment, ça va se discuter. La présidente de la République que je serai doit fixer un cap, doir rassembler la population, ce qui n'a pas été le cas ces 5 dernières années. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire que les salaires ne sont pas suffisamment élevés en France et que le travail doit payer". "Cette question doit être confrontée aux différents secteurs d'activité et à ce que les partenaires sociaux vont mettre dans ces négociations. Ce n'est pas au président de la République de décider de tout. Je ne serai pas le président de la République qui se substituera à tout et à tout le monde", lance t-elle encore.

Graphiques montrant l'évolution du PIB, de l'inflation et du taux de chômage en France, selon l'Insee au 6 octobre 2021 ( AFP / )

Du côté du gouvernement, Bruno Le Maire a estimé les problèmes d'approvisionnement qui poussent les prix à la hausse, notamment ceux de l'énergie, vont persister "tout au long de l'année 2022". "On n'arrête pas de dire que l'augmentation des prix est transitoire. Tout dépend de ce qu'on entend par transitoire", a expliqué le ministre, ajoutant qu'il ne voyait "pas d'amélioration avant la fin de l'année 2022, au mieux, parce que la reprise est très forte".

La hausse des prix est notamment due aux pénuries de bois, d'acier, d'aluminium, de pétrole et de gaz, a détaillé Bruno Le Maire. Face à la hausse du prix des carburants, il a répété qu'il était plus favorable à des aides ciblées pour aider les ménages en difficulté qu'à une baisse généralisée des taxes, dont le coût les finances publiques est selon lui trop élevé.