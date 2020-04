Analyse de Knight Frank sur les conséquences du Covid-19 pour le marché des bureaux en Île-de-France

La situation est inédite : avec l'adoption par les pouvoirs publics de mesures de confinement strictes pour la plupart des citoyens, l'activité économique s'est brutalement grippée et on a assisté à un véritable blocage du marché des bureaux en Île-de-France. Toutes les décisions transactionnelles ou locatives ont été ajournées en attendant le déconfinement. Et difficile de dire aujourd'hui quand celui-ci aura lieu, et à quel rythme la confiance des acteurs économiques reviendra.

« De fait, après la fin des mesures de restriction, il faudra du temps pour restaurer la confiance et redonner de la visibilité aux entreprises, ce qui pourrait retarder d'autant la reprise » estime le spécialiste du conseil immobilier Knight Frank.

Mais d'ores et déjà, un bilan de l'activité locative du premier trimestre a pu être dressé. En effet, les mois de janvier et février, ainsi que le début du mois de mars, n'ont pas été impactés par la crise sanitaire. Le nombre de m2 de bureaux placés en Île-de-France s'affiche ainsi à 465.000 au 1er trimestre 2020, soit une baisse de 14% par rapport au chiffre de 538.000 enregistré au 1er trimestre 2019. Si l'on estime que la seconde quinzaine du mois de mars a été très fortement impactée par le début du confinement, ce chiffre montre après tout une relative stabilité du marché sur cette première partie de l'année. Mais « nul ne peut savoir quel aurait été le niveau des volumes commercialisés si la crise sanitaire n'avait pas éclaté », rappellent à juste titre les analystes de de Knight Frank. Ils observent néanmoins que le marché locatif avait déjà commencé à ralentir sur cette période en 2019, par rapport aux deux années précédentes : « le résultat du 1er trimestre 2019 était ainsi nettement inférieur à celui des 1ers trimestres 2017 (611 000 m2) et 2018 (747 000 m2). »

Knight Frank fait également le bilan de la vacance locative en Île-de-France, qui pour rappel a fortement diminué sur la période récente, après un point haut en 2015 où 4,01 millions de m2 de bureaux étaient disponibles. Un point bas de l'offre immédiate disponible a été atteint fin 2019 à 2,37 millions de m2, ce qui correspondait à un taux de vacance historiquement faible de 5%. Il est certain que le taux de vacance a déjà commencé à remonter au cours du 1er trimestre 2020, Knight Frank le calculant à 5,3% pour 2,9 millions de m2 vides à fin mars. Mais cette dégradation devrait bien sûr se poursuivre sur le reste de l'année, le spécialiste de l'immobilier d'entreprise estimant que le volume placé sur l'ensemble de 2020 sera sensiblement plus faible que la moyenne décennale de 2,3 millions de m² et sans doute proche -voire inférieur- aux deux points bas des 20 dernières années (1,48 million m2 en 2002 et 1,75 million m2 en 2013).

Sans surprise, Knight Frank prévoit déjà une inversion du rapport de force entre propriétaires et locataires de bureaux dans les trimestres à venir : « Au-delà de la question de l'aménagement des loyers, la crise du Covid-19 permettra très probablement un rééquilibrage des relations entre bailleurs et locataires. Ce sont les premiers qui avaient jusqu'à présent la main sur le marché des bureaux d'Île-de-France, en particulier au sein des secteurs les plus tendus comme Paris. Ailleurs, l'évolution de ces relations dépendra en grande partie de l'état des disponibilités et de l'ampleur de la remontée des taux de vacance. »