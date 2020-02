Airbnb durcit le ton contre les jeunes locataires au Canada

VIDÉO - La plateforme a durci les règles de location pour les moins de 25 ans après une nouvelle fusillade qui a eu lieu récemment à Toronto.

Airbnb va restreindre la location pour les moins de 25 ans au Canada après une nouvelle fusillade qui a fait trois morts la semaine dernière dans un appartement à Toronto. La plateforme leur interdira désormais de louer un logement entier situé «dans leur communauté» - c'est-à-dire leur ville -, si l'hôte n'est pas présent dans les lieux. Autrement dit, s'il ne loge pas dans une pièce du bien immobilier en question ou dans une dépendance.

En revanche, ils pourront louer ces logements entiers s'ils remplissent certains critères, à savoir réserver «au moins trois séjours sur la plateforme» et obtenu «des évaluations positives», a expliqué Chris Lehane, vice-président des politiques et de la communication d'Airbnb, lors d'une conférence de presse à Toronto (voir la vidéo ci-dessous). Il leur sera également toujours possible de louer un «espace partagé», une chambre chez l'hôte.

Avec cette mesure qui ne s'appliquera qu'au Canada, la plateforme vise notamment à endiguer les fêtes non autorisées dans des logements. «Nous avons un taux d'incidents de 0,3% sur la plateforme lorsqu'il s'agit de problèmes incluant des dommages matériels et de 0,6% quand il s'agit de problèmes de sécurité personnelle», souligne Chris Lehane. En outre, la plateforme va mettre en place une ligne d'écoute 24h/24, 7j/7 pour que les voisins puissent signaler leurs éventuelles préoccupations. Le numéro d'appel sera rendu public lundi.

Si la plateforme durcit le ton au Canada, c'est parce que ce n'est pas la première fois que des coups de feu sont tirés dans un logement loué sur Airbnb au Canada. Il y a environ un mois, à Ottawa, un jeune homme de 18 ans a été tué et trois autres personnes ont été grièvement blessées. Il y a un an, à Toronto, c'est un étudiant qui a été blessé lors d'une soirée organisée dans un appartement loué sur la plateforme. Pour l'heure, aucune mesure aussi stricte contre les moins de 25 ans a été prise en France.