Aides au logement: plus d'1 milliard d'euros versés à tort en 2018

INFOGRAPHIES - La Cour des comptes dénonce une «gestion complexe et coûteuse» des aides au logement de la part du gouvernement.

Un financement peu «lisible», des réformes sources d'«inégalités de traitement entre bénéficiaires», une «complexité accrue»: la Cour des comptes distribue les mauvais points au gouvernement concernant les aides au logement, dans son dernier rapport annuel.

En 2015, les Sages avaient recommandé de «simplifier les modalités de prise en compte des changements de situation des bénéficiaires afin d'améliorer la prévisibilité des aides». Cinq ans plus tard, «le barème des aides n'a été ni simplifié ni refondu» déplore la Cour qui approuve toutefois la réforme des APLqui doit entrer en vigueur le 1er avril prochain. «Cette réforme permettra d'adapter le montant de l'aide à la situation du ménage et constituera une avancée majeure, répond Julien Denormandie, ministre chargé du logement. Toutefois, elle sera menée en maintenant constantes les modalités de calcul des aides».

Conséquence de cette complexité: le montant des aides indues - frauduleuses ou non - s'est envolé. En 2018, 1,029 milliard d'euros d'aides au logement ont été versés à tort contre 801 millions d'euros en 2016, selon la Cour des comptes qui cite la Caisse nationale des allocations familiales. Soit une hausse de plus de 28%. Le taux d'indus des aides au logement est même supérieur de 64% à la moyenne des indus de toutes les prestations (5,9% contre 3,6%). Le gouvernement parvient toutefois à récupérer la quasi-totalité du trop-perçu dans les situations non frauduleuses (557 millions d'euros en 2018) - le taux de recouvrement est d'environ 97% - mais seulement au bout de quatre ans après avoir relancé les bénéficiaires.

Si l'on isole les fraudes, le constat n'est pas plus réjouissant. Le montant estimé des fraudes aux aides au logement - détectées ou pas - a grimpé de plus de 27% entre 2015 et 2017, passant de 372 millions à 472 millions d'euros (soit 2,7% des 17,5 milliards d'euros versés). Sur ce montant, seulement 60 millions d'euros ont été détectés. Soit un taux de détection d'à peine 13%. Le gouvernement a récupéré 83% de cette somme soit environ 50 millions d'euros.

Sous forme de recommandation, la Cour des comptes estime que «la lutte engagée contre la fraude repose sur la systématisation des échanges de données de manière à permettre la mise à jour et le croisement des situations professionnelles et des revenus». Une proposition à laquelle le ministre chargé de la Ville et du logement est favorable. «Ce projet sera relancé début 2020», assure Julien Denormandie. Même son de cloche du côté de Bercy. «Cela peut se traduire par un échange de données entre les services statistiques ministériels concernés», répond Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics qui cite aussi en exemple le projet «Gérer mes biens immobiliers» développé par la Direction générale des finances publiques.