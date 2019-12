Aides à la rénovation énergétique : les nouvelles règles à connaître

Gros chantier dans la rénovation énergétique. Dès le 1er janvier 2020, le système d'aides à l'isolation et au chauffage change du tout au tout. Exit l'avantage fiscal du Crédit d'impôt transition énergétique (CITE). Il fusionne avec le dispositif « Habiter mieux agilité » de l'Anah pour devenir « Ma prime Rénov' », avec un budget de 400 millions d'euros.Tous les montants et les types de travaux pris en charge n'ont pas encore été totalement arbitrés dans le cadre du Projet de loi de finance (PLF) 2020, mais les grandes lignes sont déjà fixées. Les aides sont plafonnées à 20 000 euros, pour un bouquet de travaux échelonné sur une période maximale de cinq ans. Par exemple, pour l'achat d'un poêle à granulés (en moyenne entre 4 000 et 8 000 euros), le CITE donnait droit à une déduction fiscale à hauteur de 30 % de son prix TTC. Désormais, le dispositif permettra de toucher une prime qui variera selon les revenus.Les foyers modestes d'abord concernés. « L'installation sera progressive, en deux étapes », précise Baptiste Baranger, conseiller du réseau FAIRE (Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation Énergétique) de l'Ademe, en Nouvelle-Aquitaine. Les ménages dits « très modestes » et « modestes » basculeront dès 2020. Il s'agit des quatre premiers déciles dans la grille des foyers imposables. À savoir ceux dont les revenus annuels sont respectivement inférieurs à 20 470 euros et 24 918 euros, pour une personne seule vivant en Ile-de-France. Ou à 14 790 euros et 18 960 euros dans toute autre région.Les plus aisés exclus du nouveau dispositif. Viennent ensuite les « ménages aux revenus intermédiaires » (moins de 27 706 euros partout en France). Ils pourront, tout au long de l'année 2020, continuer à bénéficier du CITE, avant de basculer eux aussi, dès le 1er janvier 2021, dans le nouveau système Ma Prime Rénov', mais avec des montants d'aides plus modestes. En ...