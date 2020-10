Aide pour les bénéficiaires des APL : le gouvernement fait volte-face après une erreur de Macron

Le président de la République avait affirmé qu'une nouvelle aide allait concerner les bénéficiaires du RSA et APL, incluant de fait des millions de jeunes de 18 ans à 25 ans. La mesure est en réalité bien plus limitée.

Emmanuel Macron, le 15 octobre 2020, à Bruxelles ( POOL / Olivier HOSLET )

Un couac à la tete de l'Etat. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la plus grande partie des bénéficiaires des APL ne toucheront pas "l'aide exceptionnelle" promise par Emmanuel Macron lors de son interview de mercredi 14 octobre. "Ce que nous allons faire, parce que c'est le dispositif le plus large et le plus efficace, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL, ce qui touche du coup tous les jeunes très largement, les 18/25 ans, d'avoir une aide exceptionnelle, pendant ces 6 semaines qui viennent, de 150 euros plus 100 euros par enfant, la même chose que ce qu'on a fait, justement, au printemps", avait-il déclaré.

Dans les faits, l'aide d'urgence sera versée uniquement aux bénéficiaires du RSA et de l'ASS (chômeurs de longue durée), plus 100 euros par enfant qui seront également octroyés aux bénéficiaires des Aides aux logements, a précisé Matignon, jeudi 15 octobre.

4,1 millions de foyers concernés

L'entourage du Premier ministre a toutefois précisé jeudi à l'AFP que seuls les bénéficiaires du RSA et de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS, pour les chômeurs en fin de droits) toucheraient cette aide de 150 euros, auxquels s'ajouteront 100 euros par enfant. Les bénéficiaires des APL toucheront eux uniquement la prime de 100 euros par enfant.

Evolution en France du nombre de nouveaux cas, hospitalisations, entrées en réanimation et décès, totaux et tendances pour ces quatres indicateurs ( AFP / )

La mesure, similaire à celle qui avait déjà été prise par le gouvernement au printemps pendant la première vague de l'épidémie, devrait concerner 4,1 millions de foyers, incluant 5 millions d'enfants, pour un budget de 900 millions d'euros. Le versement de ces sommes interviendra "dans les prochaines semaines" et "sera automatique, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire", a précisé le cabinet du ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran.