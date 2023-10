Aéroport de Nantes: un nouvel appel d'offres lancé "d'ici la fin de l'année", affirme Beaune

Le nouvel appel d'offres pour le réaménagement de l'aéroport de Nantes sera lancé "d'ici la fin de la l'année", a annoncé lundi le ministre des Transports Clément Beaune, trois jours après la confirmation de l'annulation d'une précédente procédure.

"On ne repart pas de zéro (...) On avance en saisissant cette occasion pour faire mieux, notamment sur le plan écologique. On ne perd pas de temps : un mois de concertations, je reviens (à Nantes) et d'ici la fin de l'année, on lance la procédure", a expliqué Clément Beaune devant la presse, après avoir rencontré dans la matinée élus locaux et représentants des chambres consulaires.

Le ministre prévoit un décalage "d'environ deux ans" du projet de réaménagement.

"Une série de sujets" sera précisée le mois prochain concernant le nouvel appel d'offres, notamment celui "de l'allongement ou du non-allongement de la piste".

Clément Beaune a par ailleurs réaffirmé avoir demandé un renforcement des contrôles pour que le couvre-feu instauré en 2022 soit "mieux appliqué", comme le réclament de nombreux riverains se plaignant des nuisances.

L'appel d'offre tout juste annulé avait été lancé en octobre 2019 après l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, en 2018.

"Je mesure la déception actuelle (...) Je sais qu'il est vital d'avoir une modernisation de cet aéroport et cela est maintenu comme notre ambition. Mais nous devons le faire dans des conditions juridiques, environnementales, économiques, qui soient les plus satisfaisantes possible", a affirmé le ministre.

La discussion avec Vinci, actuel concessionnaire de l'aéroport Nantes-Atlantique et seul candidat en lice, "n'a pas permis d'aboutir à une offre qui aurait été satisfaisante pour respecter l'ensemble des critères financiers ou environnementaux notamment", a-t-il ajouté.

La précédente procédure d'appel d'offres "s'est déroulée dans un contexte à tous points de vue inédit", justifiait vendredi le ministère dans un communiqué, citant "les conséquences, notamment économiques" de la crise sanitaire puis de la guerre en Ukraine sur le secteur du transport aérien.

Vendredi, la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, avait dénoncé dans Ouest France "une incurie totale de la part de l'État dans le pilotage de ce dossier."

La présidente (ex-LR) de la région Pays de la Loire Christelle Morançais avait de son côté regretté dans un communiqué une "très mauvaise nouvelle" et un report soulignant "l'urgence de remettre à niveau la plateforme aéroportuaire qui est indigne d'une région comme la [sienne]".