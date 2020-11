Aéronautique: Mecachrome allège son plan social

Un accord d'activité partielle longue durée (APLD) validé par les syndicats et la direction de Mecachrome va permettre d'épargner 194 postes, a-t-on appris jeudi auprès de l'équipementier aéronautique et automobile, ainsi que des syndicats FO et CFDT.

"Contrairement à d'autres équipementiers, les négociations ont été fructueuses, aussi bien avec la direction qu'entre syndicats, même si nous déplorons toujours la fermeture de l'usine de Vibraye (Sarthe)", a expliqué Maxime Sauvé, délégué central CFDT.

La direction et les syndicats divergent sur le nombre réel de postes concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) annoncé en septembre. Selon Mecachrome, le PSE concernait 306 postes sur 950 dans la branche historique de l'entreprise.

Les syndicats, eux, intègrent les mutations contraintes, soit 92 suppressions de postes supplémentaires, puisqu'ils anticipent un refus pour la plupart d'entre elles, notamment à Vibraye.

L'accord préserve 120 emplois au sein de l'usine historique d'Aubigny-sur-Nère (Cher), qui fabrique et assemble des moteurs et des petites séries mécaniques notamment. Dans l'usine de structures d'ailes, de cockpits et de portes d'avions d'Amboise (Indre-et-Loire), 70 postes sont sauvés.

Cet accord d'APLD, qui entrera en vigueur le 28 décembre, prévoit le maintien d'au moins 50% d'activité pendant deux ans. En cas d'inactivité, le reste du salaire est pris en charge par l'État.

Touché par l'arrêt de l'A380 et du Boeing 737 Max avant le déclenchement de la crise du covid-19, Mecachrome estime sa perte d'activité à 40% sur l'année 2020. En 2019, cette entreprise française implantée au Portugal, au Maroc, en Tunisie et au Canada, avait réalisé 380 millions d'euros de chiffre d'affaires.