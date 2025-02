Adoption du Budget : ce qui va changer pour vous en 2025

Outre la revalorisation du barème de l′impôt, l′adoption attendue du projet de loi de finances va avoir de nombreuses implications pour les contribuables.

La France devrait bientôt avoir un budget en bonne et due forme pour 2025. Le recours à l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution ne devrait cette fois pas faire tomber le gouvernement. Le texte préparé par la commission mixte paritaire devrait ainsi être adopté demain, avec des conséquences loin d'être négligeables pour les contribuables.

Revalorisation du barème

C'était l'un des points les plus médiatisés. Le barème de l'impôt va être indexé sur l'inflation. Plus concrètement, les seuils des différentes tranches vont être relevés de 1,8%. Les foyers dont les revenus n'augmentent pas plus vite que l'inflation ne subiront pas de hausse de leur pression fiscale.

Contribution différentielle sur les hauts revenus

Les personnes qui gagnent plus de 250.000 euros pour les célibataires ou 500.000 euros pour les couples devront payer