Action Logement va investir 14,4 milliards d'euros sur cinq ans

Le groupe Action Logement, géant de la production de logements sociaux, va investir 14,4 milliards d'euros sur cinq ans pour soutenir le secteur, en vertu de la nouvelle convention avec l'État signée vendredi à Matignon pour 2023-2027.

Dotée d'une enveloppe en légère baisse par rapport à la précédente (15,2 milliards pour la période 2018-2022), cette convention signe toutefois la fin de la contribution d'Action Logement au Fonds national des aides à la pierre (Fnap).

Le gouvernement, régulièrement accusé de piocher dans les caisses de l'ex-1% Logement, a en effet accepté une "ultime" contribution du groupe en 2024 à hauteur de de 150 millions d'euros, soit moitié moins que les 300 millions sur lesquels il tablait initialement.

Sur l'enveloppe globale, 5,5 milliards serviront à financer les bailleurs pour la construction et la réhabilitation de logements sociaux et intermédiaires.

Le groupe table ainsi sur la construction de 200.000 nouveaux logements en cinq ans et sur la réhabilitation de 200.000 autres.

L'accompagnement des salariés, autre domaine d'Action Logement, bénéficiera lui de 3,7 milliards d'euros, tandis que 5,25 milliards seront dédiés aux politiques publiques, dont 3,8 milliards pour l'Agence nationale de la rénovation urbaine et un milliard pour "Action coeur de ville".

"On donne clairement un +boost+ à la construction de logements neufs et à la réhabilitation", a indiqué Matignon lors d'un point presse.

"La différence (avec la précédente convention), c'est la prise en compte de la dimension écologique et bas carbone dans l'ensemble de nos interventions", a indiqué de son côté Action Logement.

Concrètement, la nouvelle convention doit bénéficier à quatre millions de ménages. La garantie Visale, qui aide des salariés à louer un logement en leur octroyant une caution, passera notamment de 900.000 à 2,1 millions de bénéficiaires.

Cette garantie bénéficie essentiellement à des jeunes de moins de 30 ans mais devrait être bientôt élargie aux travailleurs saisonniers et aux indépendants.

Autre nouveauté, les prêts d'accession à la propriété dans le neuf et les programmes de vente HLM seront ramenés à 1%, contre 1,5% actuellement, pour aider les primo-accédants.

Ce nouvel accord, qui devait être signé il y a plusieurs mois, intervient moins de deux semaines après la conclusion du Conseil national de la refondation sur le logement, dont les annonces avaient déçu les professionnels du secteur.

Codirigé par patronat et syndicats, financé par une contribution sur les entreprises (PEEC), Action Logement gère plus d'un million de logements sociaux et pilote des aides à la mobilité professionnelle.