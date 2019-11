Acquisition géante à Suresnes pour la société de gestion immobilière Sofidy

Sofidy est le premier gérant indépendant de SCPI avec 5,1 milliards € d'actifs sous gestion. C'est également depuis fin 2018 une filiale du gestionnaire de fonds alternatif Tikehau Capital. Sofidy gère des SCPI, une société civile, des OPCI, une foncière cotée (SIIC), des OPCVM Immobiliers et des fonds dédiés, investis principalement dans l'immobilier de commerces et de bureaux. L'acquisition de l'immeuble de bureaux Helys à Suresnes pour 119 millions € constitue la plus grosse opération dans l'histoire du gérant.

L'immeuble Helys, acquis par Sofidy auprès de Redtree Capital, sera logé dans différents fonds immobiliers de la société de gestion : les SCPI Immorente (59,5 %) et Efimmo 1 (27,7 %), l'OPCI Sofidy Pierre Europe (10,3 %), et la société civile Sofidy Convictions Immobilières (2,6 %). Situé en plein croissant Ouest, un secteur très recherché pour l'immobilier de bureaux, au 1/3 quai Marcel Dassault à Suresnes, l'immeuble qui date de 2005 développe environ 22.000 m2 sur 4 étages. Il est certifié HQE et procure un rendement locatif sécurisé de 5,6% acte en main, soit 250 points de base de plus que le rendement « prime » dans le QCA parisien. Les baux sont de maturités résiduelles supérieures à 6 ans, répartis sur trois locataires dont le principal est le groupe parapétrolier Subsea 7, présent depuis plusieurs années dans l'immeuble. Les valeurs métriques de l'immobilier de bureaux à l'achat sont restées encore très raisonnables dans ce secteur, puisque l'acquisition ressort à environ 5.500 € /m2.

« L'acquisition de l'immeuble Helys illustre la philosophie d'investissement long terme de Sofidy, orientée vers des immeubles "prime" capables de traverser le temps, situés en première couronne Ouest de Paris ou dans les grandes métropoles européennes, et occupés par des locataires de qualité permettant de sécuriser les flux locatifs », analyse Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

« Le prix de l'immobilier de bureaux, encore inférieur à celui de l'immobilier résidentiel dans ce secteur, associé à l'appétence des entreprises pour les immeubles en bordure de Seine, ainsi que la faible exposition de ces immeubles aux cycles de marché, ont conforté notre idée qu'il s'agissait d'un investissement de qualité pour nos épargnants » complète Olivier Loussouarn, directeur des investissements chez Sofidy.