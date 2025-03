Abarth 600e, le scorpion pique fort

Dans sa version Scorpionissima limitée à 1 949 unités, l’enthousiasmante bombinette du label sportif italien fait presque oublier sa motorisation électrique.

C’est un signe qui ne trompe pas. Les Turinois, pourtant habitués de voir passer des Abarth et des Fiat, se retournent sur son passage en levant le pouce. Avec ses grosses roues de 20 pouces, son bouclier avant évoquant la fameuse Abarth 850 TC des années 1960 et son imposant aileron surplombant le hayon, l’Abarth 600 électrique ne fait pas dans la dentelle. En pressant le générateur de son dans le menu Performances, les passants ont même droit à des borborygmes qui feraient passer cette berline compacte pour une voiture de course. Une pression sur l’accélérateur ne dément pas les impressions. Ce n’était pas prévu au début du programme mais, à la suite des premiers essais sur la piste de développement de Balocco, les ingénieurs italiens ont été si bluffés par le châssis qu’ils ont jugé qu’il était capable de supporter 40 ch de plus qu’initialement.

La suite s’écrit sous la forme d’une édition limitée Scorpionissima affichant une impressionnante puissance de 280 ch disponible en actionnant le mode Scorpion Track. Les performances rivalisent alors avec la crème des GTI d’hier. Les 100 km/h sont atteints en 5,8 s et les reprises toujours vigoureuses incitent à prendre le chemin des environs de Barolo.

Des sensations sportives

Les routes vallonnées du vignoble du Piémont mettent en évidence la qualité de liaisons au sol et les bienfaits d’une direction incisive, d’un différentiel mécanique à glissement limité Torsen, de pneus Michelin Pilot Sport et de freins issus de la course. Si cette efficacité se paie par une suspension ferme, l’Abarth offre en retour des sensations enthousiasmantes. De retour dans Turin, la berline compacte se glisse sans bruit dans la circulation. Un autre défi attend : recharger la batterie de 51 kWh net. À allure respectable, l’autonomie de l’Abarth descend aux alentours de 220 km.

Fiche technique

Moteur: électrique, 280 ch, 345 Nm

Transmission :Traction, 1 rapport avec réducteur

Dimensions : L. 4,18, l. 1,81, h. 1,56 m

Consommation : 18,6 kWh/100 km

Autonomie : 321 km

Vitesse : 200 km/h

Prix : 48 900 €