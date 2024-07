A Toulouse, cette maison survolée par le téléphérique a été vendue aux enchères à un prix imbattable

Tisséo a vendu aux enchères une maison située sous le téléphérique. (illustration) (Elsemargriet / Pixabay)

Une maison spacieuse et isolée de 150 m2 sur un terrain de 4 000 m2, à deux pas du centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne) et avec une vue imprenable sur les bords de Garonne. C'est le bien que Tisséo a vendu aux enchères récemment, pour un montant de 340 000 euros, rapporte Actu Toulouse . Un prix très éloigné du marché local et des 700 000 euros déboursés par le gestionnaire du réseau de transports de l'agglomération en 2019 pour récupérer la propriété.

Comme le rappelle La Dépêche du Midi , certains propriétaires ont eu le choix d'une expropriation ou d'une indemnisation au lancement du chantier du téléphérique de Toulouse. Les occupants de la maison située près de Pech-David ont donc décidé de s'en séparer, alors que le nouveau mode de transport devait passer juste au-dessus de leurs têtes.

Des va-et-vient incessants

Fin juin, les acheteurs potentiels ont été invités à enchérir pour acquérir le logement. Mais ils n'ont pas été très nombreux à se bousculer, et pour cause : les rotations de Téléo s'étendent de 5h15 à 00h30. Le téléphérique transporte des milliers de passagers chaque jour : « une cabine passe toutes les deux minutes dans chaque sens » , explique à Actu Toulouse Vincent Conan, directeur de projets chez Tisseo Ingénierie.

Les nouveaux propriétaires de la maison ont préféré rester discrets. Ils ont en tout cas réalisé un achat à un prix imbattable pour de telles prestations : un grand salon, quatre chambres, deux salles de bains, une piscine...