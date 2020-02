À Tignes, les touristes ont fait renaître un village oublié

REPORTAGE - À 1800 mètres d'altitude, l'église d'un village englouti par les eaux dans les années 50 après la construction d'un barrage, est de nouveau au centre d'un village. Mais les vacanciers ont remplacé les paysans d'autrefois.

C'est une image frappante. Le Christ sur la croix devant l'église a les bras ballants, tournés vers l'ancien village de Tignes, qui a été inondé après la construction d'un barrage dans les années 50. Aujourd'hui, dans l'entrée de la résidence CGH tout près de là, propriétaires et vacanciers peuvent lire, affichée sur un mur, la mise en demeure en 1952 du préfet de l'époque: «Les habitants qui n'auront pas évacué à temps n'auront pas droit à l'indemnité d'éviction». Des photographies émouvantes en noir et blanc du village juste avant la mise en eau témoignent du choc passé. Des images posées là par le dynamique directeur de la résidence 4 étoiles pour ne pas oublier.

«J'ai retrouvé des photographies de l'ancien village. C'était important de les montrer et d'honorer ainsi la mémoire des lieux», explique Loïc Le Torriellec, le directeur de la résidence construite à quelques mètres de l'église Saint-Jacques qui reproduit l'église originelle du village aujourd'hui disparu. Le jeune breton, qui a posé là ses valises depuis cinq ans, s'est attaché à ce lieu qui renaît sous une nouvelle forme. «Certains vacanciers l'été me demandent s'il est possible de plonger dans le lac, à la recherche des vestiges du passé. Ce n'est pas possible», confie-t-il.

Les promoteurs immobiliers et les aménageurs savent imaginer et bâtir des morceaux de villes, qui intègrent logements privés, équipements collectifs et voiries. C'est le cas à la ville, mais aussi à la montagne. À Tignes 1800 (un nom lui aussi tout neuf), en cinq ans, un nouveau quartier a trouvé ses marques. Une route a été créée, des commerces ont été ouverts, une gare routière aussi, reliant le lieu aux autres quartiers de la station plus hauts. Le groupe MMV est lui aussi venu s'implanter à quelques mètres, augmentant l'offre d'hébergement.

Une station de ski à l'ambiance familiale

Cet hiver, la résidence CGH avec ses 173 logements, peut accueillir plus de 1000 personnes, c'est donc bien un village qui s'anime en saison. Avec des espaces de loisirs conséquents (hammam, sauna, salle de gym, jacuzzi, spa et une piscine de 20 mètres de long, une taille rare dans une résidence de tourisme) à la disposition des vacanciers. Le groupe CGH espère proposer bientôt aussi un club enfants. Les nouveaux propriétaires ont investi pour passer ici quelques semaines par an, en profitant du vaste domaine skiable de Tignes Val d'Isère skis aux pieds et en louant leur appartement le reste du temps. Les vacanciers, propriétaires ou locataires, ont fait le choix d'une station à l'ambiance familiale. Le nouveau village compte bien deux restaurants, des cafés et une très chic épicerie Spar, remarquablement achalandée et décorée, un magasin Skiset où l'on peut scanner son pied avant de choisir ses chaussures de ski, mais pas de lieu festif. Pour cela, il faut prendre une navette (gratuite) et grimper quelques centaines de mètres plus haut.

Qui sont les nouveaux propriétaires de ces appartements (de 55 à 65m² pour un 3 pièces)? Des Français bien sûr, mais aussi des étrangers, Britanniques, Néerlandais et Belges notamment. Il est d'ailleurs encore possible d'investir à Tignes 1800 dans une nouvelle tranche baptisée le Lodge et ouverte depuis Noël 2019. Elle comprend une quarantaine d'appartements (du 2 pièces au 4 pièces duplex , de 38 à plus de 100 m²) dont quelques-uns restent à vendre. Les 2 pièces de 38 à 48 m² sont vendus à partir de 255.000 euros hors taxes, les 5 pièces duplex de 650.000 euros. Le groupe prévoit d'ouvrir quatre autres résidences à Noël prochain dont certaines seront commercialisées auprès d'investisseurs particuliers, d'autres vendues en bloc à des family offices. À la Plagne soleil (classement 5 étoiles) par exemple, les prix démarrent à 210.000 € pour un 2 pièces. Toujours avec la logique propre aux résidences de tourisme: un prix hors taxes et un bail commercial de 11 ans liant le propriétaire à l'exploitant.