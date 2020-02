À qui profitent les baisses d'impôts ?

Depuis 2017, plusieurs baisses d'impôts ont été appliquées mais elles ne profitent pas aux même catégories de Français. (© P. Huguen / AFP)

Réduction de l'impôt sur le revenu, suppression de la taxe d'habitation, mise en place de la «flat tax» et transformation de l'ISF en IFI : la fiscalité a été réduite via plusieurs biais depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Ces réformes n'ont toutefois pas bénéficié à tous les Français dans les mêmes proportions. Découvrez notre analyse et notre carte de France exclusive.

Championne du monde de la pression fiscale, la France est-elle en train de changer de braquet ?

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, la tendance est en tout cas clairement à la baisse des impôts. Rien qu'en 2020, des millions de contribuables vont profiter de deux réductions majeures : la taxe d'habitation va être totalement supprimée pour 80% des Français et près de 17 millions de foyers bénéficieront d'une diminution de leur impôt sur le revenu (IR).

Les classes moyennes favorisées

Au total, ces deux réformes vont, selon Bercy, profiter à 24,3 millions de foyers pour un gain moyen de 595 euros par an. Compte tenu de leur calibrage, elles bénéficieront en premier lieu aux classes moyennes, un peu aux classes populaires et presque pas aux contribuables les plus aisés (taux marginal à 41% et 45%).

Ces derniers sont en effet, pour le moment, exclus de la suppression de la taxe d'habitation et ils ne profitent pas non plus de la baisse d'impôts en raison de l'abaissement des seuils d'entrée dans les tranches à 30% et 41%.

Dans le détail, près de 60% des gagnants, soit 14,4 millions de foyers, ont un taux marginal d'imposition de 11%. Ce qui signifie que leurs revenus sont compris entre 10.065 et 25.659 euros pour un célibataire, le double pour un couple et le triple pour une famille avec deux enfants. Le gain moyen pour ces contribuables s'élève à 780 euros,