À peine achevée, la plus grande façade verte d'Europe fait débat

Cet immeuble de 40.000 m² de bureaux à Düsseldorf est recouvert de 30.000 arbustes alignés sur près de 8 kilomètres. Mais est-ce vraiment écologique?

Quand on parle de «vert», il y a toujours un doute. Parle-t-on seulement de la couleur ou des vertus écologiques, réelles ou supposées? C'est ce qui fait débat avec la réalisation récente signée du cabinet allemand Ingenhoven Architects, dans sa ville de Düsseldorf. En chantier depuis 2017 et quasiment achevé, le Kö-Bogen II est un bâtiment de bureaux de 41.370 m² qui se targue de bénéficier de la plus grande façade végétalisée d'Europe. Deux côtés de cette construction trapézoïdale ainsi que le toit ont été intégralement recouverts de 30.000 plants de charme taillés comme des haies. Au total, l'alignement d'arbustes mesure pas moins de 8 kilomètres de long.

Le cabinet allemand s'est fait une spécialité de ramener le plus de verdure dans les centres-villes et c'est très clairement sur cet argument qu'il a remporté le concours d'architecture pour cette réalisation en 2014. Il explique notamment que les haies de charme présentent de nombreux atouts car elles poussent bien localement et présentent l'avantage de ne pas perdre leurs feuilles en hiver. Par ailleurs, elles résistent au vent et sont peu sensibles aux maladies et nécessiteraient assez peu d'entretien. Selon les calculs du cabinet, cet ensemble végétal procure les bienfaits écologiques de 80 arbres adultes à feuillage caduc.

Un immense parking souterrain

Tous ces arguments ne convainquent pas une partie des détracteurs de ce projet qui estiment que cette nature ultra-maîtrisée nécessite beaucoup de travail et de suivi. Pour certains, c'est même une forme de «greenwashing» pure et simple: donner à voir un maximum de verdure sans avoir un projet réellement écologique.

Ils soulignent notamment qu'il serait infiniment plus simple et moins coûteux de simplement planter 80 arbres adultes... Il est vrai aussi que pour un bâtiment qui revendique aussi haut et fort ses vertus environnementales, on peut s'étonner de l'immense surface consacrée au parking souterrain pour les voitures: 23.000 m², plus de la moitié de ce qui est consacré aux bureaux!