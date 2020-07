À Paris, un «bar» à gel hydroalcoolique

Un commerçant propose de personnaliser sa lotion antivirus grâce à 14 fragrances. La formule cartonne.

A la faveur de la pandémie de Covid-19, c'est un bar d'un nouveau genre qui est apparu rue Dauphine, dans le VIe arrondissement de Paris. «Bar à gel», peut-on lire en grosses lettres blanches sur la vitrine. Ici, on s'enivre, mais de notes fruitées, d'effluves boisés ou de fragrances chyprées... Sur l'étagère, une collection de flacons de toutes tailles et «14 parfums pour personnaliser votre gel hydroalcoolique».

À l'origine de cette trouvaille, un opticien éclectique, qui créée aussi des bijoux et des parfums. «Pendant le confinement, en tant qu'opticiens, on était astreints à deux matinées par semaine, raconte Hervé Domar. Mais au bout de quelques jours, à force d'utiliser le gel hydroalcoolique qu'on s'était procuré en pharmacie, on avait les mains toutes collantes, asséchées et irritées. J'ai donc fait appel à un laboratoire, fournisseur des professionnels de santé. Leur solution n'est pas poisseuse, et pour l'adoucir encore, j'ai dilué dedans quelques unes de nos huiles essentielles».

La fragrance la plus prisée? Verveine-Tilleul

Essai concluant. Les bons clients, qui se voient offrir un échantillon avec leur paire de lunettes, se passent le mot. Une dame est venue en acheter «une dizaine pour faire des petits cadeaux originaux». Il y a aussi eu cette Coréenne «qui s'en est pulvérisé partout sur le corps!». Puis, de fil en aiguille, Hervé Domar voit défiler tout le quartier: d'autres commerçants, des galeries d'art, des restaurants... «Ca a fait boule de neige!, s'amuse-t-il. On est un peu débordés maintenant. Il y a des gens qui ne viennent que pour ça, une vingtaine par jour. Là, je viens d'expédier une commande à des particuliers en Belgique».

Entre temps, le créateur s'est fourni en jolis flacons en plastique, avec trois systèmes différents: goutte à goutte, pompe ou spray. Il y en a même un, «plus viril», en aluminium. Les prix vont de 3 euros les 50 ml à 20 euros le litre. Et la «carte des fragrances» vient de s'enrichir d'une quinzième senteur. La plus prisée? Verveine-tilleul, «mixte et frais». Puis vient Ambre et encens, «plus masculin, et qui marche mieux quand la température descend».

Si aujourd'hui, Hervé Domar vend plus de solutions hydroalcooliques que de lunettes, il n'est pas tenté par une reconversion pour autant. «Le jour où ce ne sera plus nécessaire, on arrêtera, affirme-t-il. Mais au moins, ça aura égayé cette période un peu maussade.»