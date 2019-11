À Paris, les logements les plus silencieux ne sont pas où l'on croit

INFOGRAPHIES - Découvrez la carte des arrondissements les plus bruyants et les plus silencieux de la capitale. Une étude aux résultats surprenants.

Si vous espérez loger dans un secteur peu bruyant de la capitale, vous auriez intérêt à vous tourner vers les 2e et 9e arrondissements de Paris. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée par le site de gestion locative en ligne Flatlooker auprès de 1500 logements. Dans le cadre de ses procédures de mise en location, ce site envoie en effet dans tous les logements référencés un photographe qui est également chargé d'effectuer des mesures de niveau sonore, fenêtres fermées et fenêtres ouvertes. Dans la mesure où les locations se font intégralement en ligne, cette mesure est une indication précieuse pour les clients.

«Le 2e arrondissement révèle l'intensité sonore la moins forte de Paris car la densité de population y est la plus faible de la capitale, souligne Nicolas Goyet, cofondateur de Flatlooker. Côté 9e, le maillage dense de petites rues favorise une intensité sonore peu élevée.» À l'inverse, les oreilles fragiles devraient éviter les 18e, 17e et 7e arrondissements qui se classent comme les plus bruyants de Paris. Pour le premier, le résultat serait notamment dû à la forte concentration de terrasses de restaurants et de bars tandis que le 17e arrondissement semble pénalisé par les travaux d'aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles. Quant au 7e, réputé calme, la contre-performance s'expliquerait par la présence de quelques larges artères où les véhicules peuvent circuler facilement.

«Parmi les surprises de notre étude, on relève notamment qu'il y a finalement peu de différence de bruit entre une rue piétonne et une rue ouverte à la circulation, précise Nicolas Goyet. On y découvre aussi que les étages élevés sont plus bruyants que les étages bas, ce qui serait dû à la réverbération des sons sur les façades. Ce n'est qu'à partir du 5e étage que l'intensité sonore commence à baisser.»

Plus attendu, l'étude confirme le très grand écart de bruit entre logements sur cour et sur rue. Il faut croire aussi qu'une bonne partie des fenêtres sont efficaces pour l'isolation phonique, car les niveaux de bruit dans les logements, fenêtres fermées, sont assez proches quelle que soit la localisation du logement.