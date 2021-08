A Paris, il est désormais plus cher de se garer

Le prix des contraventions a également augmenté.

( AFP / ANA AREVALO )

Depuis ce lundi 2 août, il est désormais plus cher de se garer à Paris. Pour stationner une heure en zone 1, c'est-à-dire dans les 11 premiers arrondissements de la capitale, il en coûtera désormais six euros aux automobilistes "visiteurs" , contre quatre auparavant. En zone 2, c'est-à-dire du 12e au 20e arrondissement, les tarifs, qui avaient été dévoilés en juin, passent de deux à qautre euros. Pour six heures consécutives, soit la durée maximale autorisée en stationnement "visiteur" sur un même emplacement, il en coûtera 75 euros en zone 1 et 50 euros en zone 2.

Pour les habitants de la capitale, le tarif "résident" ne change pas . Il reste fixé à 1,50 euros la journée. Les propriétaires de véhicules électriques, à hydrogène, roulant au gaz naturel ou les hybrides rechargeables peuvent toutefois stationner gratuitement sur les places de surface après avoir fait référencer leur véhicule et obtenu un "droit de stationnement basse émission" auprès de la mairie.

Dans la capitale, le stationnement est payant du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures, hors dimanche et jours fériés, rappelle par ailleurs la mairie de Paris sur son site internet.

Outre les places de stationnement, les contraventions augmentent également ce mois d'août. En zone 1, l'amende de stationnement passe de 50 à 75 euros. En zone 2, l'amende passe de 35 à 50 euros. Ces amendes sont minorées de 30% si elles sont payées dans les neuf jours.