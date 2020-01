À Paris, c'est dans le 9e qu'il est le plus difficile de louer un logement

Une agence a étudié la tension locative à Paris en analysant le nombre de candidatures et d'appels par logement. Le résultat final est inattendu.

À l'achat comme à la location, il est de plus en plus difficile de se loger à Paris. La concurrence est telle que le marché est de plus en plus saturé. «Nous recevons en moyenne une dizaine d'e-mails ou d'appels par jour et par logement pour plus de trois dossiers déposés», souligne Nicolas Goyet, cofondateur de Flatlooker. L'agence de gestion locative en ligne a analysé plus de 20.000 candidatures pour identifier les quartiers de la capitale les plus recherchés.

Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le 9e, pourtant longtemps réputé comme un quartier d'affaires, qui arrive en tête. Flatlooker reçoit, pour cet arrondissement, en moyenne 5 dossiers par jour et par logement et 3,8 appels. Suivent les 11e (4,7 candidatures et 3,7 appels) et 12e arrondissements (4,6 candidatures et 3,8 appels). «Le 9e est devenu très à la mode ces derniers mois, explique Nicolas Goyet. Nous voyons apparaître de nombreux restaurants et bars branchés favorisant l'installation de couples».

Autre surprise: c'est le 15e arrondissement, connu pour être très familial, qui arrive en queue de peloton (1,9 dossier par logement et par jour en moyenne et 1,8 appel reçu). «Le 15e arrondissement de Paris est très résidentiel. Il y a donc énormément d'offres, ce qui explique que la tension locative soit moins importante», explique Nicolas Goyet.

De manière générale, la rive droite a le vent en poupe. Les loyers sont parmi les moins élevés (entre 26 et 29 euros le m² contre une trentaine d'euros sur la rive gauche selon le site d'estimation immobilière Meilleursagents), ce qui accroît la concurrence entre les candidats à la location. À l'inverse, les arrondissements plus huppés, comme les 5e et 6e (entre 31 et 34 euros le m²), sont parmi les moins recherchés.

Pour ceux qui ont décidé de passer le périphérique, sachez que c'est le Val-de-Marne (94) qui concentre le plus de demandes de location: 2,8 dossiers en moyenne déposés et 2,2 appels reçus par jour et par logement. Les Hauts-de-Seine (92) arrivent en fin de classement avec 2,2 dossiers et 1,8 appel. «Le Val de Marne bénéficie de conditions privilégiées: une densité de population la moins importante d'Ile-de-France, des loyers encore abordables et une image positive du département notamment du côté du Bois de Vincennes», analyse Nicolas Goyet.

Enfin, sans surprise, plus la surface du logement est petite, plus le bien est demandé. Logique du fait des revenus limités des locataires. Ainsi, le T1 (ou le studio) est quatre fois plus populaire en Ile-de-France que les 4 pièces et plus (4 candidatures par jour et par logement contre 0,8). «La colocation est souvent l'occasion de faire de bonnes affaires en partageant un grand logement à plusieurs: la concurrence est moins forte et les chances d'avoir un logement augmentent», conclut Nicolas Goyet.