A Noël, combien peut-on donner à ses proches sans payer d'impôt ?

C'est bientôt l'heure d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin. Pour certains, il s'agira plutôt d'une enveloppe avec un petit billet ou... un gros chèque ! Car à Noël, et peut-être plus encore pour les étrennes, de nombreux parents ou grands-parents décident d'offrir quelques dizaines, centaines voire milliers d'euros à leur descendance. Mais attention, pour que ces cadeaux en monnaie sonnante et trébuchante ne soient pas taxés par le fisc, il faut respecter certaines règles.La première ? Ça coule de source, mais il faut effectivement que cet argent soit donné à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le fisc est en effet tolérant à condition que ces sommes d'argent soient versées à des moments importants de l'année, comme Noël ou un anniversaire, un mariage. « L'inspecteur des impôts peut aisément le vérifier en regardant les relevés de comptes. En dehors de ces moments forts, ce n'est pas possible », prévient Vital Saint-Marc, expert-comptable et associé pour le réseau d'audit, d'expertise et de conseil RSM. Il en est de même pour les présents d'usage.Autre condition : pour que l'enveloppe préparée à l'attention d'un enfant, d'une amie ou d'un voisin, soit perçue par le fisc comme un cadeau de Noël, il est impératif qu'il n'y ait aucune contrepartie en échange de cet argent. « Si en parallèle le donataire rend un service, quel qu'il soit, le fisc pourra estimer en cas de contrôle qu'il ne s'agit pas d'un cadeau désintéressé », analyse Vital Saint-Marc.Les règles de la donation ne sont pas les mêmesIl faut aussi que le montant soit raisonnable au regard de la situation financière du donateur. « Si vous offrez de l'argent sans-contrepartie et que cela ne vous appauvrit pas en donnant, cela s'appelle une libéralité, poursuit l'expert-comptable. Et il n'y a pas de plafond à cela. Tout dépend du montant de votre fortune. » Si vous êtes multimillionnaire ...