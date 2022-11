A Marseille, la crise du logement "menace la cohésion sociale"

A l'ouverture des premiers états généraux du logement de Marseille, le maire comme le préfet ont appelé à une mobilisation urgente sur le logement pour sortir la deuxième ville de France de l'"indignité" et assurer une cohésion sociale menacée.

"Le logement constitue à Marseille le plus grand défi pour les pouvoirs publics et sans doute pour de longues années encore", a commencé le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christophe Mirmand, à l'ouverture de cette manifestation inédite qui réunit jusqu'à mardi tous les acteurs du logement.

Son constat est accablant dans cette ville traumatisée par l'effondrement mortel en 2018 de deux immeubles en plein centre: "insuffisance des capacité d'hébergement pour les plus démunis", "détérioration du bâti ancien et paupérisation des quartiers historiques souvent livrés aux marchands de sommeil", "offre de logements sociaux très insuffisante", "copropriétés à la dérive"...

"Cette crise menace la cohésion sociale voire constitue un facteur de trouble à l'ordre public", s'est inquiété le représentant de l'Etat évoquant notamment la violence autour des squats.

Face à la pénurie de logements, nombre de personnes en difficulté finissent par squatter ou "louer" à des marchands de sommeil des appartements parfois murés ou coupés des réseaux électriques.

"Les défis qui s'offrent à nous tous sont immenses et nous n'avons pas d'autres choix que de les relever car l'urgence est réelle", a conclu le préfet.

"Nous devons faire de Marseille la ville de la dignité retrouvée", a appelé le maire Benoît Payan, dont l'union de gauche (le Printemps marseillais) avait conquis la municipalité deux ans après l'effondrement de la rue d'Aubagne qui avait jeté une lumière crue sur le manque d'action de l'ancienne majorité de droite.

C'est Benoît Payan qui a lancé cette mobilisation même si le logement n'est pas sa compétence directe mais celle de la métropole Aix-Marseille-Provence, dont il est attendu plus de volontarisme.

Le maire de Marseille et l'Etat plaident notamment pour un rééquilibrage territorial alors qu'une trentaine de ses 92 communes ne respectent pas leurs obligations en terme de nombre de logements sociaux.

Il y a une "volonté d'établir une cordée, une chaîne d'action publique", a assuré le vice-président au logement de la métropole, le LR, David Ytier.

Il faut une "mobilisation générale pour le logement à Marseille" a lancé de son côté la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuelle Cosse, expliquant que le mouvement HLM n'attendait "que ça, de construire plus fort et mieux à Marseille et dans la métropole".