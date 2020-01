À Londres, ce loft brut de béton est affiché à 2,3 millions d'euros

EN IMAGES - Déco industrielle minimaliste et tarif brutal: ce loft londonien particulièrement dépouillé est affiché à 12.700 €/m².

La folie immobilière à Londres n'est plus ce qu'elle a pu être, c'est sûr. Mais elle a encore de beaux restes si l'on en croit cette annonce immobilière du réseau britannique The Modern House. Ce loft industriel pur et dur aura tout pour vous séduire si vous êtes un ascète façon moine zen ou ermite. Et à condition également d'avoir un compte en banque de trader londonien ou américain.

Cette merveille de dépouillement quasiment sans cloison alternant béton brut et brique rouge basique est affichée en toute simplicité au tarif de 1,995 million de livres, soit tout de même 2,35 millions d'euros. Il faut le reconnaître la surface est conséquente: 185 m² mais côté intimité, on peut mieux faire si l'on compte y vivre à plus que deux. Les seules cloisons que compte ce logement sont deux parois de béton installées pour isoler une salle de bains et un dressing.

À en croire le vendeur, le tarif de cet «appartement extraordinaire» s'explique notamment par l'intervention des architectes Henley Halebrown Rorrison qui ont créé «cet espace singulier célébrant l'esprit originel du bâtiment avec beaucoup d'honnêteté». Ce logement est situé au cœur du quartier branché de Clerkenwell, connu pour ses studios de design et d'architecture, au deuxième étage d'un ancien entrepôt de l'époque victorienne.

Si votre amour du béton et de la brique bruts (adoucis d'un peu de contreplaqué de bouleau pour délimiter l'espace salon) vaut 12.700 €/m², foncez!