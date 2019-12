A Châtelet, la grève douche les espoirs des commerçants

TÉMOIGNAGES - Au carrefour des lignes de transport parisiennes, la zone commerçante subit de plein fouet la baisse d'affluence. La dernière ligne droite avant les fêtes n'a pas rattrapé un mois de décembre douloureux.

La journée aurait dû être faste dans cette chocolaterie du plein centre de Paris, près de Chatelet-Les Halles. Mais les clients entrent au compte-gouttes. On remplit les boîtes de chocolats sans trop de précipitation. «Vous prendrez bien une truffe chocolat-noisette?» enjoint le patron à la caisse. Façon fève de cacao, le sourire est amer est fermé. «Évidemment, on est affectés. Comme tout le monde» élude-t-il. Il n'a pas encore fait les comptes de sa saison des fêtes, la plus cruciale de l'année, avant que ne vienne la trêve des confiseurs: «ce n'est pas encore terminé». Une cliente prend son ballotin de chocolats et promet de revenir le lendemain. Dehors, le flux des acheteurs de la dernière minute se dirige vers les Halles.

Adossé à l'entrée de sa friperie, Kamel les regarde passer en fumant une cigarette. Sa boutique est déserte. «Qu'est-ce que je peux vous dire, à part que j'ai perdu 60% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière? Les gilets jaunes, au moins, c'était seulement le samedi. La grève, c'est tous les jours», souffle-t-il.

La zone commerçante est située sur le centre nerveux du métro parisien avec cinq lignes différentes: les lignes 1,4,7,11,14 et trois RER - A,B,D - sans compter les bus. C'est sa force et sa faiblesse: lieu de passage, elle est en première ligne face à la grève des agents de la RATP et de la SNCF. Deux des lignes de métro sont automatiques et ne sont donc pas affectées par la grève - il n'empêche, la vie des commerçants est rythmée par les horaires d'ouverture des autres lignes, aux heures de pointe. «Nos clients, ils prennent des RER, explique Philippe, patron d'une petite boutique de chaussures, accoudé à son comptoir. Ils viennent des aéroports ou de banlieue, et souvent ils ne sont pas sûrs de pouvoir rentrer chez eux le soir, alors ils ne s'arrêtent pas pour acheter». Une cliente slalome entre les bottines, puis ressort sans rien acheter.

Depuis le début du mouvement de grève, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Agnès Pannier-Runacher exhorte les Français à faire vivre les commerces d'en bas de chez eux. Philippe émet un rire sec: «on n'a pas de clientèle de quartier ici ». Il pousse un nouveau soupir à l'évocation des mesures du gouvernement pour donner un coup de pouce aux commerçants: le paiement de certaines cotisations a été décalé dans le temps. «À la fin, ça ne change rien, balaie-t-il dépité. On doit quand même les payer, ces cotisations. Je n'ai même pas fait la demande tellement je trouve ça ridicule. Il est où, notre cadeau de Noël?» Il fait les comptes. «En comparaison à il y a deux ans, on a une baisse de chiffres d'affaires de 80% depuis début décembre. Après les gilets jaunes, l'année dernière, certains commerçants pensent à partir. À arrêter, à faire autre chose.»

Valeurs sûres

Nous sommes le 23 décembre, il est 15h, c'est le moment des cadeaux de dernière minute. Alors, les clients se jettent sur les valeurs sûres. Les chaînes de cholocaterie sont prises d'assaut. Idem pour les boutiques de cadeaux bon marché et les espaces culturels. Placés à l'entrée de la Fnac, les exemplaires du livre Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, enroulés dans leurs rassurants bandeaux «Prix Goncourt 2019», sont emportés un à un. Puis une vendeuse en remet par grappes sur les étagères. La file n'en finit pas au comptoir de retrait de commandes. Nouvelle file d'attente aux caisses, puis au stand pour emballer ses cadeaux. En cette avant-veille de Noël, les Halles fourmillent quand même - mais pas de quoi impressionner les habitués. «- On est comment?» «- on est pas bons...» s'échangent deux vendeurs de produits électroniques, les yeux rivés sur leur tableau de ventes de la journée.

«On le voit bien, il n'y a personne,» lâche William, à l'extérieur. Il assit au fond du chalet de Noël qu'il a loué devant les escalators des Halles. Il y vend toutes sortes de gants, d'écharpes et de chapkas. Avec peine: les acheteurs filent devant lui. La saison est ratée, et il n'avait aucun moyen d'anticiper une telle grève. «J'ai réservé mon emplacement en septembre dernier et je suis là depuis le 14 novembre. C'est catastrophique. Même en décembre il n'y avait aucun passage. Si j'arrive à couvrir mes frais, ce sera déjà pas mal». Quelques chalets plus loin, une autre vendeuse affirme qu'elle travaille à perte. Son chalet a été cambriolé dès ses premiers jours d'installation. Coup dur. Le bol d'air des clients de Noël n'est pas venu. Généralement, «les gens viennent acheter à partir du 10 décembre, parce qu'ils ont eu leur salaire, explique-t-elle. Mais là ça n'a même pas été le cas. Ça fout les boules».

Dans les effluves de fromage provenant du chalet de Noël d'à côté qui vend des tartiflettes, les commerçants prennent leur mal en patience. «On me demande de rester jusqu'à 20h30, souffle William, les mains au fond des poches, mais avec les problèmes de transports, la journée de ventes est déjà terminée à 17h30». Il est à peine 16h30; le trafic vient de reprendre sur les lignes de métro 4,7 et 11 et pour les RER. On s'entasse déjà sur les escalators pour descendre dans sa rame de métro, accueillis par les agents de la RATP, gilets bleu turquoise sur le dos. Pour les commerçants, les heures creuses commencent.