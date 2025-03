5 idées de destinations où partir en famille en 2025

De la Toscane en Italie des plus grandes villes du Japon en passant par les plus beaux safaris du Kenya, voici notre sélection de destinations où partir en famille cette année.

Italie : La Toscane médiévale

La Toscane. Un nom qui évoque à lui seul bien des émotions : des visions de paysages vallonnés, sereins et prospères, celles de villes historiques comme Florence ou Sienne. En somme, le reflet d’une région au cœur de laquelle l’homme et la nature ont œuvré à l’élévation du beau, de l’esthétique, du parfait. Depuis des siècles, c’est ce dont témoignent les écrivains et artistes qui ont traversé ses villages et sa campagne.

Tous s’émerveillent de ce patrimoine artistique et architectural exceptionnel : Florence, bien sûr, mais aussi Sienne, Monteriggioni, Lucques, Pise, ou encore Volterra. Des lieux qui ne laissent pas le voyageur indifférent et qui l’invitent même à méditer sur l’art et la notion de beauté . Vous l’aurez compris, ce séjour en Toscane est bien plus qu’un voyage : c’est une immersion dans une terre où chaque pierre murmure des récits de grandeur, où les paysages vallonnés du Chianti et du val d’Orcia forment un tableau vivant, et où les saveurs authentiques de la cuisine toscane éveillent les sens.

Kenya et Zanzibar : safaris et plages en famille

Envolez-vous pour un safari de 5 nuits au Kenya pour découvrir les plus beaux parcs du pays avant de poursuivre votre voyage par un séjour sur l’île de Zanzibar. Accompagné par votre chauffeur/guide francophone privé, vous visitez les parcs du Lac Naivasha, Lac Nakuru et Masai Mara. Paysages de savane et scènes de vie sauvage sont au programme.

La grande migration annuelle à travers le Serengeti et le Masai Mara est le plus grand mouvement de masse de mammifères terrestres à travers la planète, avec plus d’un million d’animaux qui suivent les pluies. Mais l’observation ne s’arrête pas là, les grandes troupes de lions, les éléphants et les girafes des prairies, les gazelles sont quelques exemples de la faune incroyable visible au Masai Mara. Place au farniente, aux eaux turquoise et sable blanc sur l’île de Zanzibar pour 3 nuits de quiétude dans un hôtel posé sur une jolie plage, avec un ponton qui s’avance dans le lagon.

Japon : de Tokyo à Kyoto, à l’occasion de l’Exposition universelle d’Osaka

Découvrez l’essentiel de Tokyo et Kyoto, admirez le château d’Himeji classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et explorez Osaka, ville futuriste et épicurienne. Le programme inclut une journée à l’Exposition universelle. Un voyage culturel enrichissant alliant tradition et modernité avec un conférencier expert.

Le Japon moderne juxtapose le calme des jardins avec les mégalopoles industrieuses, la cérémonie du thé avec la technologie de pointe, et le travail acharné avec la méditation Zazen pour apaiser l’âme. Cette civilisation unique valorise la contemplation de l’éphémère, où chaque chose et son contraire coexistent harmonieusement.

Canada : hébergements insolites au Québec

Plus authentique et original que ce voyage, difficile à faire ? Vivez une expérience comme personne d’autre. C’est une invitation à la déconnexion. Dormez là où personne ne loge. Loin du bruit, loin des autres, vous serez soit en immersion nature, soit en immersion locale. Vous tenterez l’expérience d’une nuit dans les arbres, un moment mémorable ! Vous serez alors réveillé par Dame nature au gré du lever du jour et du chant des oiseaux.

Le Québec nous offre ces possibilités et ces moments insolites. La nature est omniprésente et quoi de mieux que de l’approcher ? La Réserve Faunique du Saint Maurice est de loin mon coup de cœur. Tout d’abord l’endroit… Les rives du Saint Maurice sont vallonnées et la route 155 est l’une des plus belles du Québec.

Vietnam et Cambodge : croisière sur le Mekong

Partez à la découverte du Sud du Vietnam et du Cambodge à bord du R/V Prestige pour une croisière de 7 nuits sur le Mékong. Embarquez pour un voyage unique à travers des paysages exceptionnels, où chaque escale vous plonge dans la culture locale, des villages typiques aux marchés animés.

À bord, profitez du luxe du bateau avec ses cabines raffinées, son restaurant proposant une cuisine locale et internationale, ainsi que des espaces dédiés à la détente, tels qu’une terrasse panoramique et un spa. Après la croisière, prolongez votre aventure avec 3 nuits à Siem Reap pour explorer les temples d’Angkor, dont le majestueux Angkor Wat et le temple de Banteay Srey, un chef-d’œuvre de l’art khmer.

