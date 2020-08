Que ce soit au terme d'une longue journée de travail ou pendant ses jours de repos, s'attaquer à la gestion de son budget n'est pas franchement la première de nos préoccupations. Si la tâche peut paraitre fastidieuse, elle est néanmoins nécessaire pour appréhender le quotidien avec plus de sérénité et garder le contrôle sur ses dépenses. Aujourd'hui, nous vous proposons 5 astuces qui vous permettront d'optimiser facilement la gestion de votre budget.

5 conseils pour maîtriser votre budget / Istock.com - serdjophoto

Dégager du reste à vivre

Ça semble évident, et c'est pourtant l'un des objectifs les plus difficiles à atteindre.

Le reste à vivre correspond aux finances restantes dans votre budget une fois le paiement de toutes vos charges effectué (loyer, assurances, entretien auto, facture d'électricité, téléphone...).

Pour l'évaluer, il vous suffit de calculer le montant total de vos charges mensuelles et de le soustraire à celui de vos rentrées d'argent (salaire, rentes, allocations, etc.)

L'objectif étant bien sûr de bénéficier d'un reste à vivre confortable pour profiter de vos loisirs, financer un nouveau projet, effectuer des travaux ou acheter une nouvelle voiture.

Ce faisant, vous augmenterez également vos chances de contracter un crédit immobilier auprès des organismes bancaires.

Le cas échéant, plusieurs solutions sont envisageables : réduire le montant de vos charges fixes, contacter un organisme spécialisé dans le rachat de crédit ou encore solder vos dettes.

Mensualiser vos dépenses

Plutôt que de débourser une grosse somme d'argent à la fin de l'année, pourquoi ne pas opter pour la mensualisation ?

Aujourd'hui, presque toutes les dépenses obligatoires peuvent être mensualisées sur simple demande. Il peut s'agir, par exemple, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière... En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il est à présent prélevé à la source donc, de fait, mensualisé.

Cela vous permettra d'étaler vos dépenses sur l'année et d'éviter tout souci ou retard de paiement.

Utiliser une application de gestion financière

Il existe aujourd'hui une multitude d'applications permettant de mieux gérer votre budget directement depuis votre mobile.

À commencer par les applications bancaires qui offrent un service complet de gestion multi-compte : suivi de vos dépenses, visualisation de votre budget sous forme de graphiques, synchronisation en temps réel...

Il existe également des applications non reliées à des établissements bancaires mais dont les fonctionnalités sont tout aussi semblables : synchronisation de vos différents comptes, suivi de vos finances, etc.

Très simples à utiliser, ces applications vous permettent de suivre l'état de vos comptes en temps réel et d'être averti(e) en cas de rentrée d'argent ou de découvert, où que vous soyez.

Fini les mauvaises surprises !

Comparer vos factures

Ces dernières années, le web a vu fleurir des dizaines de comparateurs en ligne.

Qu'il s'agisse de vos factures d'électricité, d'eau, de votre assurance auto ou encore de votre abonnement internet, vous pouvez absolument TOUT comparer !

Ces outils sont très utiles car ils vous permettent de prendre le pouls du marché (et donc les prix justes) mais aussi de vérifier que vous ne payez pas plus cher pour le même service.

Certaines plateformes vous permettent, en quelques clics, de télécharger votre facture et de la comparer aux offres actuelles.

Renégocier vos abonnements

Vous l'aurez compris : maîtriser son budget est à la portée de tous. Pour autant, cela demande d'y investir un minimum de temps et d'énergie afin que chacune des astuces présentées ci-dessus s'inscrivent dans une routine quotidienne. Mises bout à bout, elles vous permettront de réaliser plus d'économies que vous ne le croyez !