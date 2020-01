3 SCPI qui pourraient prochainement revaloriser leur prix de part

Allianz Pierre, Epargne FONCIERE et PF Grand Paris : voilà 3 SCPI qui ont régulièrement revalorisé leur prix de part depuis un certain nombre d'années, et ce n'est sans doute pas terminé ! 2020 pourrait être une nouvelle année de revalorisation pour ces véhicules emblématiques du marché de la pierre papier, même s'il est impossible de prévoir avec certitude de tels évènements sur une SCPI.

Après son passage à capital variable début 2012 à un prix de part de 320 €, la SCPI Allianz Pierre -gérée par Immovalor, filiale du groupe Allianz- a revalorisé à deux reprises : une première fois en 2016, le prix de la part passant à 330 €, puis une seconde fois en 2018 avec un passage à 340 € la part. On notera au passage de façon anecdotique que cette SCPI a revalorisé lors d'années paires, 2020 pourrait ainsi compléter la série même si bien entendu il ne s'agit en aucun cas d'une règle de gestion ! Un autre argument plus pertinent milite pour une revalorisation prochaine de cette SCPI : il s'agit de la décote par rapport à sa valeur de reconstitution, proche de 8% si l'on se base sur la valeur de reconstitution de Allianz Pierre à fin 2018. En effet, la règlementation stipule qu'une SCPI à capital variable ne peut être proposée à un prix sortant d'une fourchette de +/-10% par rapport à sa valeur de reconstitution. On est donc proche de la borne basse de la fourchette réglementaire pour Allianz Pierre.

La SCPI Epargne Foncière, vaisseau amiral de la société de gestion La Française Real Estate Managers, est également passée à capital variable en 2012 après avoir absorbé une autres SCPI du groupe La Française, Multicommerce. Le prix de part a été depuis lors revalorisé à 4 reprises : de 755 € à 770 € le 1er janvier 2015, pour être porté à 785 € le 4 janvier 2016, puis à 800 € le 2 février 2018, et enfin à 810 € le 21 janvier 2019. On pourra noter au passage que les revalorisations ont à chaque fois lieu en début d'année civile sur cette SCPI. Pour Epargne Foncière, le même argument que pour Allianz Pierre nous conduit à la même conclusion : avec une décote de 9,6% par rapport à sa valeur de reconstitution, Epargne Foncière est proche de sa borne basse réglementaire, une revalorisation devrait donc logiquement avoir lieu dans les mois à venir, à la discrétion de la société de gestion.

Quant à la SCPI PF Grand Paris du groupe Perial, suite à son passage à capital variable en octobre 2017, son prix de souscription a tout d'abord été fixé à 469 € par part. Puis une première revalorisation significative a eu lieu le 2 mai 2018 (+ 4,90% à 492 €), et une seconde le 1er mai 2019 à 510 € par part. La valeur de reconstitution de la SCPI PF Grand Paris à fin 2018 est de 552,07 €, ce qui confère à cette SCPI une décote qui reste importante à -7,6%, proche de son maximum réglementaire. On peut donc raisonnablement parier sur une revalorisation potentielle de cette SCPI, sans garantie bien sûr de ne pas se tromper, ce type de modification n'étant jamais connue à l'avance.