3 destinations en février 2020

Pour bien débuter l'année, une petite évasion vers des destinations exotiques s'impose. Afin de mettre à profit la petite pause scolaire du mois de février, la rédaction a sélectionné trois destinations à privilégier en cette période de l'année. Entre Cuba, le Costa Rica et le Cap Vert, il revient à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux pour décompresser loin du tracas urbain.



Le monde compte énormément de destinations à découvrir. Parmi les endroits qui méritent un petit détour pendant le mois de février à venir se trouvent des bouts de paradis aux Caraïbes et une île exotique africaine. Cuba, le Cap Vert et le Costa Rica ont en commun des plages tropicales paisibles et assurent des moments de détente. Zoom sur ces trois destinations.

Direction le Costa Rica, dans les Caraïbes

Les vacances de février sont pour bientôt. Si la Staycation ou rester chez soi durant les vacances est de plus en plus tendance, certains préfèrent s'envoler vers une destination relaxante pour se détendre en famille. En ce début d'année, pourquoi ne pas opter pour "la Suisse de l'Amérique centrale" ? Ainsi surnommé, le Costa Rica est la république de la paix et de la tranquillité. Entre son littoral préservé et ses paysages de carte postale, le Costa Rica constitue la destination familiale idéale en Amérique centrale. Bordé d'un côté par le Pacifique et de l'autre par les eaux caribéennes, ce pays ne manque pas de fasciner les touristes. La saison sèche, s'étalant de fin décembre à mi-avril, est le meilleur moment pour s'y rendre. Au programme:



détente dans les stations balnéaires ;

randonnées ;

activités nautiques de toutes sortes.

Voyager à Cuba

Avis aux amoureux de la nature, Cuba, dont la rumba est classée patrimoine immatériel de l'UNESCO, est la destination incontournable pour découvrir un écosystème majoritairement endémique. La plupart des espèces d'oiseaux, d'animaux et de plantes conservés dans sa vingtaine de parcs nationaux ne sont visibles que sur cette île, la plus grande des Caraïbes. Bordé de petites îles aux paysages pittoresques telles que Cayo Coco ou encore Cayo Largo, ce pays a largement de quoi satisfaire les amoureux de loisirs balnéaires. Outre la découverte du parc tropical Alejandro de Humboldt et l'exploration des montagnes du Sierra Maestra, les touristes peuvent également s'adonner à la plongée sous-marine dans la fameuse baie des Cochons. Le mois de février se trouve en plein milieu de la saison sèche, idéale pour un séjour réussi.

Le Cap Vert, un bout de paradis africain

Toujours plus près des océans, le Cap Vert est un archipel africain situé au large des côtes sénégalaises. Envie de découvrir autrement les beaux paysages de l'Afrique? Ce groupe d'îles de l'Atlantique est un bon moyen de commencer. Le Cap Vert séduit par le charme de sa nature intacte et la convivialité de sa population. Ses visiteurs sont d'ailleurs de plus en plus nombreux chaque année, notamment grâce au développement de l'écotourisme. Qualifié de paradisiaque, cet archipel propose un certain lot d'activités allant de la plongée sous-marine à la pêche, en passant par les randonnées sur l'île de Santo Antão. Autrement, les fans d'activités nautiques peuvent toujours opter pour ces 5 spots français de plongée sous-marine.