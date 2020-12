3 astuces pour profiter des jeux concours

Les jeux concours sont d'excellents moyens de faire coup double : s'amuser en tentant de remporter le gros lot ! La plupart d'entre eux sont d'ailleurs totalement gratuits, ce qui explique aussi pourquoi ils sont tellement populaires. Si comme des millions de personnes en France vous souhaitez profiter des jeux concours, voici 3 astuces rien que pour vous !

Jouez sur des sites internet de premier plan

Internet regorge de sites web spécialisés en jeux concours, mais faire le tri est indispensable pour optimiser vos chances de gagner. Certains sites, comme Offre à saisir, sont plus importants que d'autres car ils réunissent plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de jeux concours différents. Si vous avez tout intérêt à jouer à plusieurs jeux en même temps sur plusieurs sites, vous risquez en revanche de ne plus savoir où vous en êtes.



C'est pour cette raison que la bonne approche est de sélectionner une liste de quatre, cinq voire six plateformes de jeux concours qui centralisent un grand nombre de jeux de toute sorte, sur différentes thématiques : voyage, concert, électroménager, hi-fi, sport, bien-être... Nous parlons ici de sites de premier plan, qui proposent des jeux par dizaines, tous les jours, et pour des lots variés et de valeur élevée. En visitant plusieurs sites, vous pourrez aisément vous rendre compte de ceux qui valent le coup, et en retenir les meilleurs.

Des jeux concours généralistes ou spécialistes ?

A chaque joueur son type de jeu concours. En somme, tout dépend du type de cadeaux ou de lot que vous désirez gagner. Une bonne manière de profiter au mieux des jeux concours est de choisir uniquement ceux qui correspondent à vos goûts. Car vous trouverez deux grandes catégories de sites : généralistes ou spécialistes. Les sites de jeux généralistes proposent de remporter des lots dans des catégories très variées, allant des jeux vidéo, aux articles de beauté, en passant par la maison, les vêtements, le bricolage, le jardin, le sport... D'autres sont en revanche spécialisés sur un domaine, tel que les voyages ou le prêt-à-porter entre autres.

Misez sur les blogs et les réseaux sociaux

Facebook, Twitter ou encore Instagram sont des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez participer à de nombreux jeux concours, tous les jours et gratuitement. Pour les repérer et participer, utilisez le hashtag #jeuxconcours.



Aussi, sachez qu'il existe de nombreux groupes sur les réseaux sociaux dans lesquels vous pourrez récupérer des bons plans, à savoir des jeux concours auxquels peu de personnes participent. C'est malin car moins il y a de participants, plus vous augmentez mécaniquement vos chances de gagner. Ces groupes sont constitués de quelques centaines de participants seulement, lorsque certains sites réunissent plusieurs dizaines de milliers de joueurs.

Dans la même veine, vous inscrire à des blogs spécialisés sur le créneau vous permet également de profiter au maximum des jeux concours. Ces blogs sont créés par des joueurs qui y échangent leurs bons plans envers un nombre restreint de personnes. Il faudra peut-être que vous demandiez à un ami ou un membre de votre famille de vous parrainer pour y rentrer, mais une fois admis, à vous les bons plans !



Une dernière astuce : créez une adresse email spécialement dédiée pour les jeux concours. La raison ? Si vous êtes féru de jeux et que vous participez à plusieurs d'entre eux tous les jours et plusieurs jours par semaine, il va falloir vous organiser pour ne rien louper.