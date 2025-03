10 retraites cosy avec cheminée pour un hiver enchanteur dans la campagne anglaise

De l’Isle of Wight aux Cotswolds, en passant par les landes écossaises, ces hôtels et maisons d’hôtes rivalisent de charme pour réchauffer vos escapades hivernales. Nos coups de cœur pour une parenthèse cocooning outre-Manche.

La campagne anglaise n’a jamais été aussi belle qu’en hiver. On a juste envie de se lover sous la couette avec un bon bouquin ou un film et de passer ses soirées au pub à jouer aux cartes. Nous vous avons sélectionné quelques adresses aux quatre coins du royaume.

Foresters Hall, en bord de mer

Cette maison de ville géorgienne construite en 1865 fut pendant des années le lieu de rendez-vous de l’ordre des forestiers où les hommes se retrouvaient pour boire un verre. Repris en 2022 par un couple d’irlando-canadiens, ex-producteur de Hollywood, en quête d’une vie au plus près de la nature. Les quinze chambres sont décorées suivant les codes british , tissus en liberty se mêlent aux meubles d’époque. Une jolie terrasse au sud permet de profiter de quelques rayons de soleil et par temps de pluie, la bibliothèque compte une collection de livres et de jeux de société. Une salle de sport vient d’être inaugurée avec des cours deux fois par semaine. Des vélos sont également à disposition. Haut lieu du yachting, la première Coupe de l’America eut lieu ici au large de l’île de Wight.

La chambre à réserver : la 3, très cozy avec sa baignoire stylée à côté du poêle à bois.

Le prix : à partir de 355 € la nuit avec petit déjeuner.

Foresters Hall , 30 Sun Hill, Cowes, Isle of Wight, PO31 7HY. Tél. : +44 1983 209 453.

The Fox at Oddington, bobo chic

Située au cœur des Costwolds, cette région à l’ouest de Londres s’apparente à notre Perche normand. À la tête d’un empire comptant une école de cuisine, une épicerie bio, des hôtels, Carol Bamford a ouvert il y a deux ans le petit dernier, The Fox. Un de ces anciens pubs rénové avec goût avec six chambres à l’étage. Côté design, on trouve des motifs vichy, des imprimés floraux, des bouteilles vertes vintage et des tabourets de traite dans les chambres, des murs texturés avec un effet de peinture usée. Le bar est encore assez rustique pour que l’on puisse presque imaginer un fermier en sabots entrer pour boire une pinte.

La chambre à réserver : The Den, avec son lit à baldaquin drapé de rideaux en lin naturel, une baignoire au pied du lit et un bon feu de cheminée pour les nuits d’hiver. Le salon possède son jardin privatif.

Le prix : à partir de 326 € la chambre double avec petit déjeuner.

The Fox at Oddington , High St, Lower Oddington, Moreton-in-Marsh, GL56 OUR. Tél. : +44 1608 692 872.

Killiehuntly Farmhouse, pêche à la mouche et balade dans la lande

À 45 minutes d’Inverness en Ecosse, cette maison d’hôtes est un superbe point de départ pour explorer les régions sauvages de la vallée de Spey, des Cairngorms et des Monts Monadhliath. La propriété offre quatre chambres, un cottage, un grenier à foin et un «bothy» (cottage) à louer. Cette ancienne ferme datant de 1850 a été rachetée par un milliardaire danois en 2011 pour en faire une adresse mêlant le design scandinave et l’artisanat écossais. Parfait pour une clientèle aimant le design, la nature et... une certaine idée de la solitude. Rassurez-vous, il y a des tonnes de choses à faire : balades à poney dans la lande, plongeon dans l’eau glacée de la rivière (avant de se réchauffer dans le sauna), initiation à la pêche à la mouche ou encore virée en 4x4 en compagnie d’un guide naturaliste.

La chambre à réserver : Oak Room, la seule avec une cheminée.

Le prix : à partir de 635 € la chambre double avec petit déjeuner et dîner assis à trois plats.

Killiehuntly Farmhouse , Kingussie PH21 1NZ. Tél. : +44 1540 661 619.

Heckfield Place, wellness et cocktails au coin du feu

Au cœur du Hampshire, Heckfield Place a choisi de mettre l’accent sur le wellbeing avec un programme de remise en forme pointu au sein de The Bothie by Wildsmith, son spa ouvert récemment. Balade sur les chemins de randonnée de la propriété avec séance de bains de forêts, plongeon dans l’eau du Lower Lake avant de se recentrer avec un massage sacro-cranien. Un cocktail au bar Moon semble bien mérité. Les deux restaurants dont le Marple (une étoile Michelin verte) profitent des produits frais récoltés sur place. Une décoration assez sobre inspirée du style shaker dans des tons mordorés de gris, beige et sable pour les 45 chambres.

La chambre à réserver : la Long Room avec sa terrasse privative et la vue sur le lac.

Le prix : à partir de 660 € la chambre double avec petit déjeuner.

Heckfield Place , Hampshire RG27 0LD. Tél. : +44 (0)118 932 6868.

Glebe House, ateliers créatifs et cuisine de campagne

Des fleurs, de la couleur, des meubles peints de teintes pastel, on ne peut pas faire plus british pour ce bed and breakfast de sept chambres hyper stylées. L’océan n’est pas loin, à seulement cinq kilomètres, dans ce coin reculé du Devon. Après avoir vécu en Italie, Hugo, le chef s’est inspiré du concept d’agriturismo pour l’ancienne maison de ses parents. Il propose des ateliers de cuisine et sa femme Olive, artiste, des cours de photographie et de peinture. L’annexe en bois, la cabane de Southleigh avec sa baignoire extérieure et son feu façon feu de camp avec une vue à couper le souffle sur la vallée de Coly est une petite merveille. Il ne manque plus que les chamalows à faire griller pour compléter la carte postale.

La chambre à réserver : Old Kitchen, une annexe indépendante dans une petite maison aux murs chaulés équipée d’un poêle à bois.

Le prix : à partir de 184 € la chambre double avec petit déjeuner.

Glebe House , Southleigh, Colyton EX24 6SD. Tél. : +44 1404 871 276.

Beckford Arms, jeux de société et pub gastro

On s’y voit déjà, à jouer au Scrabble au coin du feu pendant qu’il crachine dehors en buvant une pinte de bière dans ce pub qui n’a pas changé depuis des lustres. À deux heures à l’ouest de Londres, le Beckford Arms est une traditionnelle auberge qui compte huit chambres dans la maison principale et trois lodges historiques à quelques minutes à pieds : deux cottages Splendens pour deux personnes et le troisième, The Arch, récemment rénové, dans un bâtiment datant de 1755 avec des lits superposés pour les familles. Ils sont tous équipés de poêles à bois et d’un frigo rempli de spécialités locales pour préparer votre propre petit déjeuner.

La chambre à réserver : The Arch pour son intimité au fond du parc.

Le prix : à partir de 102 € la chambre double.

Beckford Arms , Fonthill Gifford, Tisbury Wiltshire SP3 6PX. Tél. : + 44 1747 870 385.

Artist Residence, déco excentrique et œuvres d’art

La mini collection d’hôtels bobo Artist Residence compte plusieurs établissements à Londres et Bristol mais le plus attractif est certainement celui d’Oxfordshire dans les Cotswolds. Il s’agit d’un vieux pub de province à toit de chaume joliment décoré avec des sols en dalles de pierre, des fenêtres à meneaux, des poutres et une grande cheminée où l’on aime se blottir. Les chambres ont pris place dans les dépendances. On y vient en famille, avec le chien, les paires de bottes et des jeux de cartes comme si l’on venait passer un week-end dans une maison de campagne.

La chambre à réserver : la suite Barn avec son lit en bois flotté et ses canapés recouverts de couvertures indienne style tex-mex.

Le prix : à partir de 170 € la chambre double.

Artist Residence Oxfordshire , Station Rd, South Leigh, nr.Oxford, OX29 6XN. Tél. : +44 1993 656 220.

The Bradley Hare, un air de Jane Austen

Cet ancien pub du XIXe siècle, à 50 minutes au sud de Bath, avec ses feux de cheminées qui crépitent et ses vieilles pierres est passé entre les mains de James Thurstan Waterworth, un ancien directeur artistique du Soho House. Dans les douze chambres, on retrouve les classiques anglais comme les verts et gris de chez Farrow and Ball et les papiers-peints à fleurs typiquement anglais avec quelques pièces d’antiquaire du Somerset qui donnent un charme fou au lieu. Ne manquez pas la collection de cidres locaux du pub qui déplace les foules.

La chambre à réserver : The Nest pour son côté ultra cozy avec son lit en alcove et ses murs recouverts du célèbre Bleu Hague de chez Farrow and Ball.

Le prix : à partir de 205 € la chambre double avec petit déjeuner.

The Bradley Hare , Church St, Maiden Bradley, Warminster BA12 7HW. Tél. : +44 1985 801018.

HOLM, artisanat local et meubles vintage

Ce bâtiment de 1830 accueillit autrefois une banque dans ce petit village du Sommerset. Au rez-de-chaussée, on retrouve le pub et sept chambres à l’étage. Chacune a été conçue de manière unique avec les murs apparents légèrement chaulés. Les pièces de décoration ont été sourcées dans la région comme les céramiques Muchelney de John Leach, situées à quelques villages de là, ainsi que des pièces de Gail Copper, basée à St Agnes. Les rideaux sont confectionnés en laine Melton. Les peaux de moutons des Hébrides recouvrent les chaises provenant du fournisseur de viande locale, Otter Valley Farm, et les couvertures en laine de chez Somerset Gather sont fabriquées à partir de laine 100% britannique issue de leurs propres troupeaux.

La chambre à réserver : Ash pour ces belles pièces d’art.

Le prix : à partir de 200 € la chambre double avec petit déjeuner.

HOLM , 28 St James’s St, South Petherton TA13 5BW. Tél. : +44 1460 712 470.

The Pig in The Cotswolds, romantique et rural

Dernier-né de la collection des hôtels The Pig, le dixième de ce nom vient d’ouvrir ses portes en septembre 2024. Situé dans le petit village de Barnsley dans les Cotswolds, on y retrouve la marque de fabrique du groupe avec une décoration style campagne anglaise : papier-peints à grosses fleurs et des peintures ton-sur-ton égaillés de meubles chinés peints à la main. Le jardin d’où proviennent une grande partie des produits utilisés au restaurant est l’oeuvre de la paysagiste star Rosemary Verey, l’ancienne propriétaire de la maison, qui eut comme clients Charles, futur roi d’Angleterre, et Elton John. Le pub juste en face, également propriété du groupe, sert de délicieux plats comme du porc confit aux abricots avec une sauce au cidre.

La chambre à réserver : la 1 pour sa magnifique baignoire en porcelaine rose.

Le prix : à partir de 250 € la chambre double.

The Pig in the Cotswolds , Barnsley, Cirencester, GL7 5EE. Tél : +44 345 225 9494.