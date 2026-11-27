information fournie par Le Particulier • 27/11/2026 à 08:00

Handicap: Élodie et Benjamin cherchent à protéger l’avenir de Lucas, 12 ans. Épargne, rente-survie, assurance-vie, mandat: comment anticiper sans attendre? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Élodie et Benjamin ont un fils en situation de handicap

Protéger Lucas sans sacrifier Chloé

Protéger Lucas sans l’isoler de la famille

Une rente-survie pour créer un revenu qui ne dépendra plus d’eux

Une épargne dédiée pour les dépenses qui ne rentrent pas dans le budget courant

Un mandat de protection future pour ne pas laisser les décisions au hasard

Avantager Lucas sans léser Cholé: une succession à organiser

Une protection à plusieurs poches

Élodie et Benjamin ont un fils en situation de handicap

Élodie, 43 ans, et Benjamin, 45 ans, sont parents de deux enfants: Chloé, 15 ans, et Lucas, 12 ans. Lorsque Lucas a commencé à montrer des signes psychomoteurs et comportementaux inquiétants en maternelle, ils ont consulté une pédopsychiatre. Après plusieurs mois d’errance médicale, le diagnostic tombe: Lucas est atteint d’une myopathie de Duchenne, une maladie neuromusculaire évolutive qui entraîne une faiblesse musculaire progressive. Lucas a perdu la marche autonome vers 10 ans et se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant. Son handicap ne l’empêche pas de mener une vie de pré-adolescent comme les autres… ou presque.

Lucas est en cinquième dans le collège public du secteur. Il est plutôt brillant: passionné d’informatique, il adore les jeux de stratégie et a déjà commencé à programmer de petites applications. À l’école, ses difficultés ne sont pas scolaires. Elles tiennent davantage à la logistique: accéder aux salles, organiser les transports, prévoir les soins et composer avec une fatigue qui peut rendre certaines journées particulièrement éprouvantes. À la maison, Élodie et Benjamin ont progressivement adapté leur environnement. Une rampe permet l’accès au rez-de-chaussée, la salle de bains a été aménagée et le couple envisage désormais de transformer une partie de la maison pour permettre à Lucas de conserver le plus longtemps possible son autonomie.

Protéger Lucas sans sacrifier Chloé

Jusqu’alors, Élodie, responsable d’un réseau de recycleries au niveau régional, et Benjamin, directeur commercial dans une PME industrielle, ont surtout pensé à gérer et à financer les besoins de Lucas au présent: les urgences, les rendez-vous médicaux, les aménagements scolaires, à domicile, pour les transports… Si Lucas est aujourd’hui scolarisé, ses besoins matériels et humains vont augmenter avec le temps. Il aura besoin d’équipements de plus en plus coûteux ou d’un accompagnement plus important pour certaines tâches de la vie quotidienne. Pour ses parents, une question devient incontournable: comment lui permettre de conserver le maximum d’autonomie et de liberté de choix dans sa vie d’adulte?

Le couple ne veut évidemment pas imaginer le pire. Mais il veut partir du principe inverse: si quelque chose leur arrive, Lucas doit avoir des ressources, un logement, des personnes identifiées pour l’accompagner et un patrimoine correctement administré. Cette réflexion concerne d’ailleurs aussi Chloé. Élodie et Benjamin refusent que leur fille devienne, par défaut, la personne chargée de gérer la vie de son frère.

Protéger Lucas sans l’isoler de la famille

Le couple a progressivement construit un patrimoine plutôt confortable. À eux deux, Élodie et Benjamin gagnent environ 6900 euros nets par mois. Ils sont propriétaires de leur résidence principale, une maison familiale située à Lille, estimée à 390.000 euros. Le crédit immobilier restant dû s’élève à 142.000 euros. Leur patrimoine financier atteint 125.000 euros: 34.000 euros sur des livrets et comptes à terme, 46.000 euros sur une assurance-vie ouverte il y a quinze ans et 45.000 euros sur deux PEA. Chaque mois, Élodie et Benjamin épargnent autour de 1300 euros.

La situation est donc saine, mais elle n’autorise pas tous les choix. La maison doit rester un lieu de vie adapté à Lucas. Le couple veut également financer les études de Chloé, préparer sa propre retraite et conserver une épargne de précaution suffisante.

Pour Élodie et Benjamin, il ne s’agit pas simplement de transmettre le plus gros capital possible à Lucas. Ils l’ont bien en tête: un patrimoine important ne remplacera ni un accompagnement humain de qualité, ni une organisation juridique pertinente, ni une personne capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ils prennent rendez-vous avec leur notaire et leur conseiller patrimonial, qui leur proposent de construire une protection à plusieurs étages: procurer à Lucas des ressources supplémentaires, constituer une réserve financière, prévoir qui pourra s’occuper de ses intérêts et organiser la transmission du patrimoine familial.

Une rente-survie pour créer un revenu qui ne dépendra plus d’eux

La première piste retenue est celle de la rente-survie. Le principe est différent d’une assurance-vie classique: les parents versent des primes sur un contrat qui a précisément pour objet de garantir, au décès de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un proche en situation de handicap. Le contrat peut notamment bénéficier à un enfant handicapé, sous réserve que la situation corresponde aux conditions prévues par le dispositif. Pour Élodie et Benjamin, l’intérêt est à la fois psychologique et patrimonial: ils veulent qu’une partie de leurs revenus continue à exister pour Lucas même lorsqu’ils ne pourront plus les produire eux-mêmes. Ils décident ainsi de consacrer 150 euros par mois à une rente-survie, soit 1800 euros par an. Ils savent que cette somme ne permettra pas, à elle seule, de financer toute la vie adulte de leur fils. Mais elle constitue un premier étage de sécurité.

Le dispositif présente en outre un petit avantage fiscal. Les primes versées sur une rente-survie ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt de 25%, dans la limite d’une base de 1525 euros, majorée de 300 euros par personne à charge[2] . Le montant maximal de réduction est donc limité: ce n’est pas une raison suffisante pour souscrire, mais un avantage supplémentaire.

À retenir La rente-survie est un outil de prévoyance, pas un placement destiné à faire fructifier un capital. Elle est compatible avec le bénéfice de l’allocation adulte handicapée (AHH). Pendant la phase d’épargne, le contrat rente survie n’autorise ni rachat, ni avance, contrairement à un contrat d’assurance-vie classique. Si la personne handicapée décède avant le souscripteur, ce dernier peut récupérer les primes versées.

Une épargne dédiée pour les dépenses qui ne rentrent pas dans le budget courant

Élodie et Benjamin veulent parallèlement constituer une enveloppe plus souple. Ils décident de consacrer 300 euros par mois à une épargne spécifiquement fléchée vers Lucas, soit 3600 euros par an. Ils utilisent leur assurance-vie, déjà ouverte depuis quinze ans, plutôt que d’ouvrir immédiatement un nouveau contrat. Si la rente-survie doit fournir demain à Lucas un revenu régulier, l’assurance-vie doit lui permettre de financer les dépenses ponctuelles: aménagement du logement, acquisition d’un véhicule adapté, dispositifs médicaux adaptés, accompagnement spécialisé, séjours dans des structures adaptées, matériel ou toute autre dépenses imprévue…

Le couple commence donc par faire le ménage dans son vieux contrat. Quinze ans après son ouverture, les supports choisis à l’époque ne correspondent plus forcément à leur situation ni à leur horizon. Avec leur conseiller, ils distinguent l’épargne qui doit rester disponible pour les besoins de Lucas à moyen terme de celle qu’ils peuvent laisser travailler plus longtemps. Une partie reste ainsi investie sur des supports prudents et liquides, type fonds euros ; l’autre est orientée vers des supports plus risqués afin de chercher un potentiel de rendement supérieur.

Dans le même temps, Élodie et Benjamin rouvrent le sujet de la clause bénéficiaire. La clause standard choisie quinze ans plus tôt n’est plus adaptée à leur situation familiale. Ils décident de désigner Lucas et Chloé comme bénéficiaires, avec une répartition à parts égales, tout en prévoyant des bénéficiaires de second rang - à savoir le frère d’Élodie, Romain, et la sœur de Benjamin, Marion - si l’un des deux enfants venait à décéder avant eux.

L’assurance-vie pourra également être utilisée comme outil de transmission. Au décès de l’assuré, les capitaux sont en principe transmis hors succession selon les règles propres à l’assurance-vie. Pour les primes versées avant 70 ans sur les contrats concernés, un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire s’applique notamment avant les prélèvements spécifiques.

Un mandat de protection future pour ne pas laisser les décisions au hasard

Pour Élodie et Benjamin, l’argent n’est que la moitié du problème. Qui s’occupera de Lucas? Qui pourra gérer ses comptes, son logement ou son patrimoine? Qui saura qu’il aime vivre dans un environnement calme, qu’il déteste changer brutalement de lieu et qu’il préfère être accompagné par certaines personnes plutôt que par d’autres? Le couple découvre alors un outil particulièrement adapté à sa situation: le mandat de protection future pour autrui.

Les parents d’un enfant mineur handicapé peuvent établir un tel mandat pour organiser sa représentation future. Il doit obligatoirement être établi devant notaire. Il peut porter sur la gestion du patrimoine, sur la protection de la personne ou sur les deux. Les parents peuvent désigner plusieurs mandataires, par exemple une personne pour les questions patrimoniales et une autre pour l’accompagnement personnel. Pour Lucas, le couple désigne Marion comme mandataire principale, avec son accord. Elle connaît Lucas depuis sa naissance et vit à une dizaine de minutes en voiture du domicile. Ils prévoient également Romain comme second mandataire en cas d’indisponibilité de Marion. Élodie et Benjamin y consignent leurs souhaits concernant le logement de Lucas, ses habitudes, ses relations avec ses proches, ses loisirs et les principes qu’ils souhaitent voir respectés dans son accompagnement.

Le mandat ne prendra effet qu’à la majorité de Lucas, s’il n’est plus en mesure de pourvoir seul à ses intérêts et si Élodie et Benjamin ne peuvent plus les protéger, notamment en cas de décès ou d’incapacité. Sa mise en œuvre nécessite notamment un certificat médical et des démarches auprès du greffe.

Avantager Lucas sans léser Cholé: une succession à organiser

Reste la question la plus délicate: comment transmettre? Élodie et Benjamin sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Leur objectif n’est pas de favoriser Lucas au détriment de Chloé. Ils veulent plutôt que chacun de leurs enfants reçoive une part cohérente du patrimoine, avec une protection renforcée pour celui qui aura probablement davantage besoin de ressources. Ils commencent par dresser un inventaire précis: maison, assurance-vie, PEA, livrets, mobilier, véhicules, dettes. Leur patrimoine net atteint environ 453.000 euros. À cela s’ajouteront leurs futures économies et le remboursement progressif du crédit immobilier.

Le notaire leur rappelle qu’en matière de donation et de succession, Lucas bénéficie, sous conditions, d’un abattement de 159.325 euros, en plus de l’abattement de 100.000 euros applicable entre parents et enfants. Au total, la part transmise à un enfant handicapé peut donc bénéficier d’un abattement de 259.325 euros avant calcul des droits de mutation à titre gratuit . Mais le couple ne cherche pas à effectuer immédiatement une donation massive à Lucas. À 12 ans, ses besoins et son degré d’autonomie peuvent encore évoluer. Une transmission trop importante et trop précoce serait difficile à ajuster. Ils préfèrent donc conserver la maîtrise de leur patrimoine et organiser la transmission à long terme.

Ils prévoient en revanche de revoir leur testament avec le notaire. Celui-ci pourra vérifier que leurs volontés respectent les règles de réserve héréditaire et permettent d’utiliser au mieux la quotité disponible.

À noter En marge de ces décisions successorales, le couple crée un dossier consacré à Lucas. Ils y regroupent les coordonnées des professionnels qui l’accompagnent, les informations administratives utiles, les contrats d’assurance, les coordonnées bancaires, les documents patrimoniaux, mais aussi les habitudes de leur fils et les personnes importantes pour lui. Ils indiquent également où sont conservés les contrats et les coordonnées du notaire. Ce dossier n’a évidemment pas de valeur juridique en lui-même, mais il permettra à leurs proches de disposer de toutes les informations nécessaires pour gérer Lucas en cas de décès.

Une protection à plusieurs poches

Finalement, Élodie et Benjamin ne misent sur aucun produit miracle. Sur leurs 1300 euros d’épargne mensuelle, ils flèchent désormais 150 euros vers la rente-survie, 300 euros vers l’épargne dédiée à Lucas et 350 euros supplémentaires vers l’assurance-vie, soit 800 euros par mois directement consacrés à sa protection future. Les 500 euros restants continuent d’alimenter leur épargne de précaution et leurs placements de long terme. Ils conservent par ailleurs 25 000 euros de liquidités et leurs 45.000 euros de PEA pour leurs propres projets et leur retraite. En parallèle, mandat de protection future, testament, et clause bénéficiaire de l’assurance-vie sont revus avec le notaire. Leur stratégie tient donc moins à un montant qu’à une organisation: assurer des revenus à Lucas, constituer un capital, prévoir qui prendra les décisions et transmettre sans fragiliser Chloé ni leur propre avenir. Et rien n’est figé: les montants, bénéficiaires et dispositions devront être réexaminés à mesure que Lucas grandira et que sa situation évoluera.