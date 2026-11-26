information fournie par Le Particulier • 26/11/2026 à 08:00

Héritage: sans anticipation, la transmission expose les proches à des complications juridiques et à une fiscalité alourdie. Voici 5 erreurs à éviter. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Faire une donation sans en mesurer les conséquences

Oublier de mettre à jour la clause bénéficiaire de son assurance-vie

Sous-estimer les contraintes du démembrement

Faire l'impasse sur le testament

Laisser vos héritiers gérer l’indivision

En conclusion: faites-vous accompagner

Faire une donation sans en mesurer les conséquences

Transmettre son patrimoine de son vivant est un acte généreux, facilité par différents abattements, dont celui de 100.000 euros accordé tous les 15 ans à un enfant en ligne directe, par exemple. Mais une donation ne se décide pas uniquement en fonction de l’avantage fiscal attendu.

Le type de donation, les biens transmis et le nombre de bénéficiaires peuvent avoir des conséquences lors de la succession. Une donation faite à un seul enfant peut être source de tensions quand il faudra déterminer les droits de chacun. Dans certaines situations, la donation-partage permet de mieux organiser la répartition du patrimoine entre les descendants et de limiter les contestations futures.

De plus, une donation irréfléchie peut vous priver de revenus ou de liquidités nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues, comme celles liées à la dépendance.

Oublier de mettre à jour la clause bénéficiaire de son assurance-vie

L’assurance-vie est un outil puissant pour transmettre un capital hors succession, à condition d’avoir expressément et correctement rempli la clause bénéficiaire . Par défaut, la formule « à mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers » est inscrite dans la majorité des contrats d’assurance-vie modernes. Pourtant, cette phrase à priori évidente ne prend pas en compte les situations particulières des familles: divorces, familles recomposées, volonté d’aider une association caritative…

Ne pas désigner de bénéficiaires secondaires (en cas de prédécès du premier) peut complètement pervertir vos intentions initiales. Une clause bénéficiaire mal rédigée peut ainsi entraîner des difficultés d’interprétation et conduire à une répartition différente de celle souhaitée. Dans certaines situations, les capitaux peuvent alors relever des règles successorales, avec des conséquences fiscales différentes. Une clause mal rédigée peut également conduire certains héritiers à contester la répartition du capital devant la justice.

Sous-estimer les contraintes du démembrement

Le démembrement consiste à séparer la nue-propriété de l’usufruit. Il permet, par exemple, de conserver l’usufruit de sa maison et d’attribuer par la même occasion la nue-propriété à ses enfants. C’est une solution souvent utilisée pour réduire les droits de mutation. Toutefois, mal l’appréhender, omettre d’organiser la répartition des charges et des gros travaux entre usufruitier et nu-propriétaire, ou ignorer les règles du quasi-usufruit peut transformer une bonne idée patrimoniale en source de tensions permanentes.

Faire l'impasse sur le testament

Beaucoup pensent encore qu’en l’absence de testament, la loi fait «bien les choses» automatiquement. S’il est vrai que la législation prévoit une répartition précise selon les liens de parenté et la situation matrimoniale, celle-ci ne correspond pas forcément aux souhaits du défunt.

Si vous êtes pacsé ou en union libre, votre partenaire n’a légalement pas les mêmes droits qu’un conjoint marié dans votre succession. Dans une famille recomposée, l’absence de directives claires peut également entraîner des situations complexes pour le conjoint survivant et les enfants.

Le testament permet notamment de décider qui bénéficiera de la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine que vous pouvez transmettre librement, une fois la réserve héréditaire de vos héritiers respectée.

Laisser vos héritiers gérer l’indivision

Au décès, le patrimoine immobilier ou mobilier se retrouve souvent en indivision entre les différents héritiers. Sur le papier, tout le monde est alors propriétaire ensemble. En pratique, cela peut pourtant devenir un terrain fertile pour les conflits: désaccord sur la vente d’un bien, blocage pour réaliser des travaux urgents, ou occupation gratuite du logement par l’un des héritiers.

Un seul désaccord suffit parfois à paralyser la gestion du patrimoine familial pendant des années, et briser l’harmonie entre les descendants. Idéalement, réfléchissez en amont à la manière dont les biens seront transmis pour éviter de laisser une situation bloquée.

En conclusion: faites-vous accompagner

On pourrait aussi parler d’une sixième erreur: celle de vouloir tout faire tout seul. Gérer sa transmission en autonomie peut conduire à des choix difficiles à corriger par la suite. Se faire accompagner par un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine permet de prendre en compte l’ensemble de sa situation et d’anticiper les éventuelles difficultés. En matière de succession, mieux vaut donc préparer les choses suffisamment tôt plutôt que laisser ses héritiers les régler dans l’urgence.