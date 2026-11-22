information fournie par Le Particulier • 22/11/2026 à 08:00

PER, dons, emploi à domicile, travaux: avant le 31 décembre, plusieurs leviers permettent de réduire son impôt. Plafonds et conditions: on fait le point. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Réduction, crédit ou déduction d’impôt: quel avantage fiscal?

1. Parlons réduction d'impôts

· Investissement dans une entreprise

2. Parlons crédit d'impôt

3. Parlons charges déductibles

Tic, tac, tic, tac… Le compte à rebours est lancé. Les contribuables ont jusqu’au 31 décembre pour alléger leur facture fiscale via certaines dépenses ouvrant droit à:

des réductions d’impôt ;

un crédit d’impôt ;

des charges déductibles.

En fonction de son taux d’imposition, certains dispositifs sont plus ou moins intéressants.

Réduction, crédit ou déduction d’impôt: quel avantage fiscal?

Ces trois mécanismes ont tous en commun d’alléger la facture fiscale, mais de manière différente.

• La réduction d’impôt diminue directement l’impôt à payer. Si son montant est supérieur à l’impôt dû, la différence n’est généralement pas remboursée.

• Le crédit d’impôt diminue également l’impôt à payer mais s’il est supérieur à l’impôt dû, la différence peut être remboursée.

• La charge déductible réduit le revenu imposable avant le calcul de l’impôt. Son intérêt dépend donc notamment du taux d’imposition.



A savoir: La déduction est plafonnée à 10 % des revenus professionnels, dans la limite de 37.680 euros. Le montant exact du plafond disponible figure sur l’avis d’impôt. Les plafonds non utilisés des trois années précédentes peuvent également être utilisés, sous conditions. A noter: le montant investi pris en compte est limité à 50.000 euros pour une personne seule et 100.000 euros pour un couple. Soit une réduction maximale de 9 000 euros pour une personne seule. À savoir: les réductions et crédits d’impôt sont, pour la plupart, soumis à un plafond global de 10.000 euros par an et par foyer fiscal. Mais certaines réductions bénéficient d’un plafond spécifique plus élevé, comme certains investissements outre-mer. Les charges déductibles, notamment les versements sur un PER, ne sont pas concernées par ce plafond global et ont leurs propres limites.

1. Parlons réduction d'impôts

Dons aux associations et organismes d’intérêt général

Les dons effectués à certains organismes permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable. Le taux peut atteindre 75% pour les dons versés au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté. Par exemple, un don de 500 euros à une association permet de réduire son impôt de 330 euros.

Les dons effectués à certains organismes permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable. Le taux peut atteindre 75% pour les dons versés au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté. Par exemple, un don de 500 euros à une association permet de réduire son impôt de 330 euros. Dons aux partis politiques

Les dons et cotisations versés à un parti politique ouvrent également droit à une réduction d’impôt de 66% des sommes versées mais le montant est plafonné à 7500 euros par personne ou 15000 euros par foyer fiscal.

Frais de scolarité des enfants

Les parents peuvent réduire le montant de leur impôt le temps des études de leurs enfants. Elle s’élève à 61 euros par enfant au collège, 153 euros au lycée et 183 euros dans l’enseignement supérieur. Pour en bénéficier, l’enfant doit être inscrit dans un établissement d’enseignement au 31 décembre de l’année d’imposition.

· Investissement dans une entreprise

Sous certaines conditions, investir au capital d’une petite ou moyenne entreprise permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, équivalente à:

18 % du montant investi dans une PME,

25 % du montant investi dans une entreprise solidaire d’utilité sociale

25 % du montant investi dans une société foncière solidaire.

Investissements outre-mer

Certains investissements réalisés dans les territoires ultramarins permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le dispositif concerne notamment des investissements productifs ou dans le logement, avec des taux et plafonds qui varient selon la nature du projet et le territoire concerné. Ces investissements bénéficient d’un plafond global de 18 000 euros par an.

· Rente survie et épargne handicap

Les primes versées sur certains contrats de rente survie ou d’épargne handicap ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25%, dans la limite de 1525 euros de primes, majorée de 300 euros par enfant à charge.

2. Parlons crédit d'impôt

· Emploi à domicile

Faire appel à un salarié à domicile permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% des dépenses engagées, dans la limite de 12.000 euros par an, soit jusqu’à 6.000 euros de crédit d’impôt. Ce plafond peut être majoré dans certaines situations, notamment en fonction du nombre d’enfants à charge ou de la présence d’une personne âgée au sein du foyer. Par exemple, un contribuable ayant dépenser 4000 euros en services à domicile bénéficie d’un crédit d’impôt de 2000 euros.

· Frais de garde des jeunes enfants

Les frais de garde des enfants de moins de 6 ans à l’extérieur du domicile ouvrent également droit à un crédit d’impôt de 50% des dépenses. Les dépenses sont prises en compte dans la limite de 3.500 euros par enfant, soit un crédit d’impôt maximal de 1.750 euros par enfant.

3. Parlons charges déductibles

· Versements sur un Plan d'Épargne Retraite

Les contribuables aux revenus élevés ont tout intérêt à procéder à des versements volontaires sur un PER. L’économie d’impôt dépend en effet directement de votre tranche d’imposition (TMI). Par exemple, un contribuable imposé à 41% et versant 10.000 euros sur un PER économise 4100 euros d’impôt. Avec un TMI à 45%, l’économie s’élève à 4500 euros d’impôt.

· Pensions alimentaires versées à un enfant majeur

Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur n’étant plus rattaché au foyer fiscal peuvent être déduites du revenu imposable, dans la limite de 6.855 euros par enfant.

· Aide financière à un parent dans le besoin

Les sommes versées à un parent ou un grand-parent dans le besoin peuvent également être déduites du revenu imposable. Il n’existe pas de plafond forfaitaire: le montant déductible doit correspondre aux besoins de la personne aidée et aux ressources de celui versant l’aide.

· Déficit foncier

Les propriétaires louant un logement non meublé peuvent déduire des dépenses de leurs revenus fonciers. Si elles sont supérieures aux loyers perçus, le déficit peut, sous certaines conditions, être déduit du revenu global dans la limite de 10.700 euros par an. Ce plafond peut être porté à 21.400 euros pour certains travaux de rénovation énergétique.