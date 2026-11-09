Vous souhaitez payer moins d'impôts en 2027 ? Voici quatre dispositifs à activer avant le 31 décembre

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/11/2026 à 11:50

Avant d'engager une dépense uniquement pour réduire ses impôts, mieux vaut vérifier que l'opération reste intéressante au regard de sa situation financière. (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

La fin de l’année approche, mais il est encore possible d’alléger sa prochaine facture fiscale grâce à plusieurs dispositifs légaux. Certains permettent de diminuer son revenu imposable, tandis que d’autres réduisent le montant de l’impôt à payer. Avant d'engager une dépense uniquement pour réduire ses impôts, mieux vaut vérifier que l'opération reste intéressante au regard de sa situation financière. D’après Le Parisien , voici les quatre leviers à envisager, selon sa situation.

Alimenter son plan d’épargne-retraite

Le plan d’épargne-retraite (PER) permet à la fois de préparer ses vieux jours et de bénéficier d’un avantage fiscal immédiat. Les versements effectués en 2026 sont déductibles du revenu imposable, dans la limite de plafonds réglementaires.

L’économie réalisée dépend de la tranche marginale d’imposition. Attention toutefois aux délais administratifs, les démarches doivent être effectuées avant la mi-décembre.

Faire un don à une association

Les dons permettent de bénéficier rapidement d'une réduction d'impôt avant la fin de l'année. Les versements aux organismes venant en aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction de 75 %, dans la limite de 2 000 euros de dons, soit jusqu'à 1 500 euros d'économie. Pour les associations d'intérêt général intervenant dans la culture, l'environnement ou le sport, la réduction atteint 66 % des sommes versées.

Employer un salarié à domicile

Le recours à un salarié à domicile donne droit à un crédit d'impôt correspondant à 50 % des dépenses engagées en 2026. Le plafond général est fixé à 12 000 euros de dépenses annuelles, soit 6 000 euros de crédit d'impôt. Certains services, comme le petit bricolage, le jardinage ou l’assistance informatique, disposent de plafonds spécifiques.

Investir dans l'immobilier locatif

Enfin, le nouveau statut de bailleur privé, dit dispositif Jeanbrun, est une autre piste à envisager. Il concerne l'achat d'un logement neuf ou ancien nécessitant des travaux, destiné à la location vide à loyer réduit, pendant au moins neuf ans. Sous certaines conditions, l'investisseur peut déduire chaque année entre 3,5 et 5,5 % du prix du bien, dans la limite de 8 000 à 12 000 euros d'amortissement annuel.