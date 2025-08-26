Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
USA-Trump dit démettre Lisa Cook de son poste de gouverneure de la Fed
information fournie par Reuters•26/08/2025 à 02:13
Le président américain
Donald Trump a déclaré lundi démettre Lisa Cook de son poste au
sein du comité des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine
(Fed), publiant sur les réseaux sociaux une lettre en ce sens
adressée à Cook.
François Bayrou entame mardi devant la CFDT une opération de la dernière chance pour tenter d'arracher la survie de son gouvernement, plus que jamais menacé d'être renversé par les oppositions lors du vote de confiance du 8 septembre qui inaugure une nouvelle période ...
Lire la suite
L'entreprise américaine SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a reporté une nouvelle fois lundi un vol d'essai de sa mégafusée Starship, développée pour aller sur la Lune et Mars, en raison de mauvaises conditions météorologiques. "Malheureusement, le lancement ...
Lire la suite
Le président américain Donald Trump a exprimé lundi, à l'occasion de la visite de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, le souhait de rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, déclarant par ailleurs vouloir accentuer les négociations avec Séoul ...
Lire la suite
Donald Trump a lancé lundi que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur", pendant une conférence de presse improvisée et prolongée dans le Bureau ovale, consacrée à des sujets de sécurité et à des récriminations contre ses opposants. "Beaucoup de gens ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer