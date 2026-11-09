Une conférence à Matignon pour tenter de répondre aux revendications sociales

information fournie par Reuters • 09/11/2026 à 09:07

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Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, reçoit ce lundi ‌matin les représentants du patronat et des syndicats du secteur privé afin d'apporter des "réponses concrètes" aux revendications sociales ​qui s'expriment dans la rue depuis la mi-septembre, notamment sur la question du salaire minimum (smic).

Après les discussions, le chef du gouvernement devait présenter ses mesures à la presse à 13h30 (12h30 GMT), un exercice délicat tant ses marges de ​manoeuvre budgétaires sont limitées.

Le gouvernement est prêt à un geste sur le smic, actuellement de 1477,93 net par mois. Le salaire minimum est automatiquement augmenté ​au 1er janvier de chaque année en fonction notamment de ⁠l'inflation hors tabac.

Cette hausse automatique pourrait être avancée au 1er décembre et le gouvernement pourrait consentir un "coup ‌de pouce" supplémentaire. La dernière revalorisation du smic - elle fut alors de 0,6% - remonte à 2012.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a émis le souhait que le smic dépasse les ​1.500 euros net sans que cette ‌évolution "nuise à l'emploi".

La CFDT réclame une hausse de 100 euros net, la CGT une ⁠hausse de 10%, soit environ 150 euros net.

"La conférence sociale, ce n'est pas une 'opération pièces jaunes'", a lâché la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, lundi sur France Inter.

LES PME VEULENT UN ACCOMPAGNEMENT

"La colère ne va pas ⁠disparaître parce que le ‌gouvernement aura annoncé quelques euros supplémentaires sur le smic. Nous attendons des réponses d'ensemble à ⁠l'ensemble de la mobilisation sur les salaires, la vie chère, les services publics et la jeunesse", a-t-elle souligné.

Le ‌gouvernement, qui recevra les syndicats du secteur public vendredi, espère que les discussions du jour auront ⁠une incidence sur les négociations salariales en cours (négociations annuelles obligatoires, NAO) au sein des ⁠entreprises et dans les ‌branches professionnelles.

Le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), Michel Picon, a réclamé lundi matin sur TF1 un accompagnement ​gouvernemental dans l'hypothèse d'une hausse du smic, notamment sur les ‌prélèvements. "Au total, le dispositif du gouvernement ponctionne entre 11 et 14 milliards d’euros sur les entreprises, ce n’est pas possible dans la période ​que nous traversons", a-t-il dit.

"Le taux de marge des entreprises, il est toujours très confortable. Aujourd'hui, on est à 32% (...). Le problème c'est qu'il est mal partagé puisque ce taux de marge, il est concentré dans ⁠les grandes entreprises", a affirmé Sophie Binet sur France Inter.

"Tant que les revendications ne seront pas satisfaites, nous continuerons à nous mobiliser", a-t-elle prévenu.

L'intersyndicale devait se réunir à la suite de la conférence pour décider de la suite du mouvement qui ne faiblit pas depuis son lancement à la mi-septembre par les lycéens.

Des organisations de lycéens, d'étudiants - qui seront reçus séparément lundi par le Premier ministre - et d'enseignants ont d'ores et déjà appelé à une ​journée de manifestations mardi.

(Bureau de Paris)