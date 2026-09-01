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Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé mardi les Etats-Unis à respecter l'accord censé mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, mis en péril en raison de la "politique de pressions et de menaces" de Washington, au lendemain de la reprise des hostilités. ... Lire la suite
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Ukraine: Le Parlement rejette un projet de taxe colis dont dépend les financements du FMI et de l'UE
par Olena Harmash Un projet de loi visant à instaurer des taxes sur les colis internationaux, prérequis au déblocage des fonds du FMI et de l'UE destinés à Kyiv, a rencontré mardi l'opposition du Parlement ukrainien. Les députés de la Rada semblent ainsi avoir ... Lire la suite
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Il y a eu 183 maisons détruites et 7.000 hectares partis en fumée : au Porge, commune girondine la plus durement touchée par le mégafeu de juillet, la rentrée scolaire se prépare avec le poids du "traumatisme" d'une population "à bout" et en colère. L'école Jean ... Lire la suite
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"Des mesures ciblées et difficiles" : une large majorité de Français prête à subir une réduction des dépenses publiques pour éviter l'autérité généralisée plus tard
Les Français estiment néanmoins qu'il faut épargner la santé, l'éducation, la police et la gendarmerie, la défense et l'adaptation au changement climatique. Une large majorité des Français se dit prête à subir des des mesures "ciblées, même difficiles" dans le ... Lire la suite
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