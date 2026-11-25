information fournie par Reuters • 25/11/2026 à 17:23

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Shenzhen, en Chine

par David Lawder et Andrea Shalal

WASHINGTON, 25 novembre (Reuters) - Donald Trump a déclenché mercredi une nouvelle offensive en matière de droits de douane en ‌ciblant 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont la Chine, le Japon et l'Union européenne, poursuivant sa politique protectionniste malgré le revers du Parti républicain lors des élections de mi-mandat.

L'administration du président américain a proposé de nouveaux taux de droits de ​douane de référence compris entre 20% et 40%, tout en précisant que les prélèvements ne dépasseraient pas les niveaux convenus dans le cadre d'accords commerciaux bilatéraux déjà conclus ou toujours en cours de négociation.

Le Bureau du représentant américain au Commerce (United States Trade Representative, ou USTR) a par ailleurs proposé de nouveaux droits de douane de 10% sur les avions commerciaux Embraer assemblés au Brésil, ainsi qu'un relèvement de ceux appliqués aux importations de sucre brésilien dépassant les quotas autorisés, afin de pousser Brasilia ​à remédier à des pratiques commerciales jugées déloyales par Washington.

Ces produits avaient été exemptés des droits de douane de 25% imposés en juillet dernier par Donald Trump sur les importations brésiliennes. Un responsable américain a indiqué que, malgré les négociations avec le Brésil, des "divergences importantes" demeuraient entre les deux parties.

Dans le cadre de la principale ​enquête des Etats-Unis sur ce qu'ils qualifient de surcapacités industrielles (dite "Section 301"), la Chine serait soumise au taux plafonné le plus ⁠élevé, à savoir 20%, qui viendrait s'ajouter aux droits de douane d'environ 25% imposés durant le premier mandat de Donald Trump.

Ce taux serait cependant conforme à la trêve commerciale sino-américaine devant expirer le 10 janvier prochain. Mais ‌si celle-ci venait à prendre fin, les droits applicables grimperaient à 40%, a précisé l'USTR.

"UN FAUX PROBLÈME"

Le Vietnam se verra pour sa part appliquer un taux plafonné à 20% s'il parvient à conclure un accord commercial avec Washington, contre 35% en cas d'échec des négociations.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a indiqué que ces droits de douane visaient à contrer "les stratégies industrielles reposant sur ​le ciblage du secteur manufacturier, la compression des salaires et des droits des travailleurs, les aides ‌financières et autres soutiens, les intrants issus d'économies non marchandes et d'autres pratiques faussant le marché" qui sapent la base industrielle américaine.

Leur entrée en vigueur n'interviendrait pas ⁠avant une audition publique prévue le 25 janvier prochain.

Washington accuse de longue date Pékin de subventionner son industrie et d'inonder les marchés mondiaux d'exportations à bas coût allant de l'acier aux véhicules électriques en passant par les produits photovoltaïques.

Pékin a redit son opposition aux "guerres commerciales" et rejeté les accusations de surcapacités, sans toutefois menacer de représailles. "La soi-disant 'surcapacité' est un faux problème, et la Chine s'oppose à son utilisation comme prétexte à des manipulations politiques", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires ⁠étrangères, Guo Jiakun, appelant les deux premières économies mondiales ‌à maintenir des relations stables.

L'USTR propose également des taux plafonnés de 18% pour les importations en provenance du Cambodge, d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande et du Bangladesh, ainsi qu'un taux de 15% - ⁠en incluant les droits existants au titre de "la clause de la nation la plus favorisée" - pour le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'UE et la Suisse.

REPLI DES MARCHÉS BOURSIERS

L'Inde, qui n'a pas encore conclu d'accord commercial avec l'administration Trump, serait quant ‌à elle soumise à un taux de 17% si un accord est finalisé et de 25% en cas d'échec des discussions, a précisé l'USTR. Singapour bénéficierait pour sa part d'un taux plafonné de 10%.

Interrogé par ⁠CNBC, Jamieson Greer a expliqué que ces plafonds étaient cohérents avec les accords commerciaux conclus au cours de l'année écoulée, qui ont également réduit les obstacles aux ⁠exportations américaines.

"Nous maintenons cette approche dans nos propositions parce que ‌nous estimons qu'une grande partie des accords conclus répond effectivement aux problèmes que nous observons en matière de surcapacités, ou peut contribuer à leur résolution", a-t-il dit. "Nous en avons discuté avec nos partenaires commerciaux. Ils savent ce que nous proposons. Je ​pense qu'une grande partie de cela est déjà intégrée dans les anticipations."

Le Mexique et la Norvège ont été exclus des propositions, les enquêtes ‌sur leurs pratiques commerciales étant toujours en cours, a ajouté Jamieson Greer.

La perspective de nouvelles barrières commerciales a néanmoins pesé sur les marchés boursiers mercredi, dans un contexte de nouvelle chute des valeurs technologiques. Les principaux indices américains ont ouvert en baisse de plus de 1%, tandis ​que le Nasdaq perdait plus de 3%.

"DE PLUS EN PLUS DIFFICILE À DÉTRICOTER"

"C'est un nouveau rappel que, même si la justification juridique des droits de douane ne cesse de changer, le protectionnisme américain devient de plus en plus difficile à détricoter", ont écrit les analystes d'ING.

Alors que droits de douane de Donald Trump ont contribué à la hausse des prix pour les consommateurs américains, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé après les revers républicains aux élections de mi-mandat au Congrès ("midterms"), 62% des personnes ⁠interrogées se disent favorables à leur suppression.

Mais Donald Trump a depuis longtemps promis de rétablir les droits de douane annulés par la Cour suprême des États-Unis en février dernier. Et les dernières mesures font suite à une enquête de huit mois sur des pratiques commerciales jugées déloyales au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974.

Jamieson Greer a précisé que les droits de douane proposés ne s'appliqueraient pas à environ 30 milliards de dollars d'importations chinoises actuellement examinées en vue d'un allègement de prélèvements dans le cadre d'un mécanisme bilatéral nommé "Board of Trade".

Les nouveaux droits viendraient s'ajouter à ceux imposés aux produits chinois durant le premier mandat de Donald Trump, qui représentent au total environ 25%.

Toutefois, ils ne s'ajouteraient pas à ceux de 10% et de 12,5% imposés en juillet dernier à un groupe plus large de 60 partenaires commerciaux que Washington accuse de ne pas appliquer suffisamment les lois contre le travail forcé.

(David Lawder et Andrea Shalal, avec Jasper Ward; version ​française Bertrand Boucey et Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)