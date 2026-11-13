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Pays-Bas-Des discussions pour empêcher la chute du gouvernement

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information fournie par Reuters 13/11/2026 à 21:40
par Bart H. Meijer

Les partis néerlandais membres de la coalition au pouvoir vont poursuivre leurs discussions ce week-end pour éviter la chute du gouvernement, a annoncé vendredi le Premier ministre des Pays-Bas Rob Jetten.

Les jours de la coalition gouvernementale sont comptés après que le parti D66 de Rob Jetten et les chrétiens-démocrates du CDA ont conclu un accord fiscal avec l'opposition de gauche en échange d'un impôt sur la fortune, provoquant l'opposition des libéraux de VVD.

"Notre travail n'est pas terminé", a déclaré Rob Jetten devant des journalistes, à la suite de discussions qui ont duré sept heures pour tenter de préserver la coalition au pouvoir.

Les dirigeants des trois partis au pouvoir mèneront au cours du week-end des discussions "approfondies" , a précisé Rob Jetten.

Les libéraux de VVD, qui qualifient le gouvernement tripartite d'"expérience ratée", semblaient cependant moins optimistes.

"Nous ne pouvons pas continuer ainsi", a déploré de son côté Dilan Yesilgoz. "Espérons que l'on trouve une solution, mais si ce n'est pas le cas, les trois partis devront en tirer les conclusions."

Les négociations budgétaires ont été tendues depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition qui ne bénéficie de la majorité dans aucune des deux chambres du Parlement.

(Version française Zhifan Liu)

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