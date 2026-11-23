Les négociations budgétaires au point mort, De Wever plaide pour un accord d'ici au 31/12

information fournie par Reuters • 23/11/2026 à 18:04

Le Premier ministre belge, Bart De Wever, informe le roi Philippe de Belgique de l'état d'avancement des négociations budgétaires à Bruxelles, suite à la crise politique.

23 novembre (Reuters) - Le Premier ministre belge, Bart De Wever, a ‌dit lundi se donner jusqu'à la fin de l'année pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent ​les négociations budgétaires, une annonce faite lors d'une nouvelle journée de manifestations contre les mesures d'austérité.

"Si nous ne parvenons pas à un accord budgétaire (avant la fin de l’année), le gouvernement sera de fait incapable ​de gouverner, ce qui mettra fin à son existence", a précisé Bart de Wever dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, le Palais ​avait déjà dit, à la suite d'une entrevue ⁠entre le roi Philippe et le Premier ministre, que la Belgique restait lundi en quête d'un ‌budget pour 2027, les négociations entre partis de la coalition gouvernementale étant au point mort.

Le Palais a précisé dans un communiqué que le roi avait exhorté tous ​les partis à tout mettre en ‌oeuvre pour éviter une crise prolongée.

En l'absence d'accord, l'Etat fonctionnera à partir du ⁠1er janvier prochain sous le régime des "douzièmes provisoires" - c'est-à-dire l'autorisation de dépenser mensuellement un douzième du budget précédent.

Bart De Wever, en poste depuis février 2025, plaide depuis des mois pour des coupes budgétaires et ⁠des hausses d'impôts de ‌l'ordre de 10 milliards d'euros.

Le parti nationaliste flamand Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) du Premier ministre et ⁠le parti libéral francophone Mouvement réformateur (MR) souhaitent réduire les dépenses de santé, tandis que deux partenaires, ‌les socialistes flamands de Vooruit et les centristes francophones du parti Les Engagés, réclament une ⁠plus grande contribution des hauts revenus aux efforts budgétaires.

Le gouvernement compte au ⁠total cinq partis, le chrétiens-démocrates ‌du CD&V, pendants flamands des Engagés, complétant la coalition "Arizona" - les quatre couleurs des partis (jaune, orange, rouge et ​bleu) rappelant le drapeau de cet Etat américain.

Non loin ‌de la résidence du roi à Bruxelles, quelque 50.000 travailleurs et responsables syndicaux, selon les estimations de la police, sont descendus ​dans la rue dans la journée pour dénoncer les coupes budgétaires décidées par le gouvernement.

"Le fardeau pèse sur l'ensemble de la population, tandis que la catégorie des personnes très riches - les 1% ⁠les plus riches de la population - s'en tire à bon compte", a déclaré Philippe Naime, un enseignant.

Dans ce contexte d'impasse politique, le rendement des obligations à 10 ans, indicateur du coût d’emprunt du pays, s'est tendu récemment, s'établissait ce lundi à 4,25%, contre 3,48% il y a cinq mois. Dans le même temps, le rendement français évoluait à 4,79% et l'allemand à 3,29%.

(Reportage Bart Meijer, version française Sophie ​Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)