Aucun résultat pour cette recherche.
-
WASHINGTON, 25 novembre (Reuters) - L'administration du président Donald Trump a proposé mercredi de nouveaux droits de douane contre 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, la Chine étant la plus fortement taxée, pour lutter contre ce qu'elle qualifie ... Lire la suite
-
Moins d'une semaine après la révélation de soupçons de fuites au profit du RN visant Hugues Moutouh, ex-secrétaire général de Beauvau et préfet du Loiret, celui-ci a été démis mercredi de ses fonctions et un procureur adjoint, surpris au siège du parti d'extrême ... Lire la suite
-
par Vincent Daheron PARIS, 25 novembre (Reuters) - Les biathlètes français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot remettent en jeu, à partir de jeudi, leur titre de vainqueur du classement général de la Coupe du monde au sortir d'une saison olympique éprouvante. Après ... Lire la suite
-
BNP Paribas prévoit de supprimer 100 postes dans sa direction des ressources humaines, selon un tract de la CFDT publié mardi sur le réseau social LinkedIn, pour transférer leur activité au Portugal, où le groupe bancaire est déjà très implanté. "100 postes détruits ... Lire la suite
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur euro / livre sterling
- Convertisseur franc suisse / euro
- Convertisseur euro / franc suisse
- Convertisseur euro / dinar
- Convertisseur euro / dirham
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement