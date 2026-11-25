Impôts : cette mesure pourrait coûter en moyenne 500 euros par an à 65 % des retraités et toucher les plus modestes

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/11/2026 à 16:55

L'abattement qui pourrait être supprimé permet de déduire 10 % de ses pensions de son revenu imposable, jusqu'à un plafond de 4 439 euros par foyer fiscal. Illustration. (Wir_sind_klein / Pixabay)

L'abattement fiscal des retraités est remis en cause dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2027. Le gouvernement souhaitait simplement en réduire la portée, mais la majorité de droite au Sénat veut tout bonnement le voir disparaître. Un amendement allant dans ce sens a été déposé par la rapporteure Christine Lavarde (LR), rapporte Ouest-France .

Une question de niveau de vie

Ce dispositif permet de déduire 10 % de ses pensions de son revenu imposable, jusqu'à un plafond de 4 439 euros par foyer fiscal. Il avait été mis en place en 1978 pour compenser la baisse de revenus liée à la fin d’activité, alors que les retraités disposaient d’un niveau de vie inférieur à celui des actifs. Or, pour Christine Lavarde, il n'est plus justifié, car « le niveau de vie moyen des retraités a progressé depuis les années 1970 » .

La suppression de l'abattement pourrait faire gagner 5 milliards d'euros. Elle est préconisée par rapport à la désindexation des pensions dans un souci de justice fiscale. En effet, les deux tiers du coût de l'abattement profitent aux 30 % de retraités les plus riches.

65 % des retraités touchés

Reste que cette mesure impacterait une majorité de retraités. Selon l’Institut des politiques publiques (IPP), 65 % des retraités perdraient en moyenne 41 euros par mois. Seuls les retraités les plus modestes ne seraient pas directement touchés, car ces derniers ne paient pas d’impôt sur le revenu. Mais même pour eux, la suppression de l'abattement augmenterait leur revenu fiscal de référence (RFR). Or, c'est sur la base de ce RFR que sont calculés le taux de CSG et les aides au logement.