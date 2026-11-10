Impôts : après les piscines, le fisc s'attaque aux abris de jardin non déclarés grâce à l'intelligence artificielle

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/11/2026 à 12:03

Le fisc s'intéresse notamment aux abris de jardin dont la superficie est comprise entre 10 et 15 m². (fietzfotos / Pixabay)

Vous possédez un abri de jardin ou une véranda ? Ces aménagements pourraient attirer l'attention de l'administration fiscale. Après avoir ciblé les piscines non déclarées, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) étend désormais ses contrôles à ces constructions. Pour les repérer, elle utilise l'intelligence artificielle et les photographies aériennes, rapporte Le Parisien .

Dans le cadre de son programme « Foncier innovant », la DGFiP compare les images aériennes aux informations cadastrales pour identifier les constructions qui n'ont pas été déclarées par leurs propriétaires. Lorsqu'une anomalie est repérée, un agent des finances publiques examine le dossier et peut demander une régularisation si l'oubli est confirmé. Cette méthode a déjà permis de retrouver près de 140 000 piscines non déclarées ces dernières années. Ces contrôles ont rapporté 40 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires aux communes.

Les abris de jardin de 10 à 15 m² ciblés

Pour cette nouvelle campagne, le fisc s'intéresse notamment aux abris de jardin dont la superficie est comprise entre 10 et 15 m². Ces constructions peuvent servir de pièces annexes et avoir une incidence sur les caractéristiques du logement. Les installations de moins de 5 m² ne figurent pas parmi les principales cibles des contrôles.

Attention toutefois, tous les aménagements ne sont pas automatiquement imposables. La taxe d'aménagement concerne notamment les constructions closes et couvertes de plus de 5 m², avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, précise Sud Ouest . Certains abris de jardin non professionnels de 20 m² ou moins peuvent bénéficier d'une exonération, selon les décisions des collectivités. La taxe foncière obéit à d'autres règles : une véranda ou un abri de jardin peut augmenter la valeur locative cadastrale du logement et, par conséquent, le montant de cet impôt local.

Comment vérifier si son abri de jardin est déclaré ?

Les propriétaires peuvent consulter les informations concernant leur logement sur impots.gouv.fr, dans leur espace personnel, rubrique « Biens immobiliers ». Selon une évaluation de la DGFiP réalisée en 2023, entre 1 % et 10 % des extensions de logement pourraient ne pas avoir été déclarées.

Les propriétaires disposent de 90 jours après l'achèvement des travaux pour signaler les changements concernés à l'administration fiscale. En cas d'oubli, ils peuvent recevoir une demande de régularisation et faire l'objet d'un rattrapage fiscal. Mieux vaut donc vérifier que les informations cadastrales de son logement sont bien à jour.